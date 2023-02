Cornel Ilie încearcă să fie un tată model pentru copiii săi. Vedeta și fosta sa soție au luat o decizie, pentru binele celor mici: „Sunt cele mai importante ființe din viața mea”

In articol:

Cornel Ilie și fosta lui parteneră de viață au ales cu ceva timp în urmă să renunțe la mariajul lor și să o ia pe drumuri separate. Acest lucru nu înseamnă însă că sentimentele lor față de copiii lor s-au schimbat.

Cântărețul face tot ce îi stă în putere să le fie mereu alături micuților săi, chiar dacă nu mereu poate să stea cu ele, din cauza programului său încărcat.

Cornel Ilie [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Ce legende l-au inspirit pe Cornel de la Vunk să se apuce de muzică: „Aș vrea să fiu măcar un colț din panorama privirii lui!”| EXCLUSIV

Citeste si: ”Drăguțul de el.” Oana Roman a făcut publice mesajele cu Marius Elisei. Ce mesaj dur a primit vedeta- kfetele.ro

Cornel Ilie, la fel de apropiat de copiii săi ca înainte de divorț

Chiar dacă copiii săi nu locuiesc cu el, Cornel Ilie are grijă să comunice constant cu aceștia. Mai mult decât atât, iată că artistul nu pierde niciodată momentul în care să le ureze noapte bună.

„Asta facem în fiecare zi, și dimineața când pleacă la școală, și seara când se culcă și, evident, și în timpul zilei, dar nu se poate să nu le spună tati noapte bună. Sunt cele mai importante ființe din viața mea și totul se învârte în jurul lor”, a spus Cornel Ilie, la un post de televiziune.

În ceea ce privește divorțul, solistul spune că totul ține de modul în care persoanele implicate reușesc să gestioneze acest moment mai puțin plăcut.

„I se acordă cumva o gravitate câteodată în plus, exagerată sau care cântărește mai mult decât este cazul și contează până la urmă cum o interpretezi, cum o gestionezi, cum îi faci loc în viața ta.(...) Noi am fost destul de maturi încât să ne dăm seama că trebuie să fim fericiți separat. Nu știu dacă e bine cum gândesc, dar în cazul nostru funcționează foarte bine. Nu mi-am refăcut viața sentimentală. Nu treci ușor peste un divorț pentru că astea sunt niște decizii pe care trebuie să le digeri și să le rumegi în timp. (...)Viața vine cu foarte multe surprize. Aștept să mă surprindă. Cine nu caută găsește. Dacă simt să mă recăsătoresc o să fac asta. Nu am nimic împotriva conceptului în sine. Nici nu caut asta neapărat, nici nu mă feresc. Eu îmi trăiesc viața foarte relaxat, încerc să nu pun piedici gratuite, să nu gândesc la cald.(...) Trăiesc momentul!”, a mai spus artistul.

Solistul trupei Vunk este extrem de atașat de familia și de copiii săi. [Sursa foto: Instagram]

Citește și: Cornel de la Vunk, ghinion pe scenă! Cum depășește artistul situațiile neplăcute: „Orice ar fi, trebuie să treci peste cu zâmbetul pe buze”| EXCLUSIV