Cornel Ilie, prins în fapt la supermarket! Nu o să îți vină să crezi ce a cumpărat solistul trupei Vunk | EXCLUSIV

In articol:

Cornel Ilie este solistul cunoscutei trupe Vunk. Formația este foarte ascultată și admirată de iubitorii muzicii rock. Pe lângă cariera de succes, Cornel Ilie are și o viață foarte interesantă, o familie frumoasă și o dragoste nemărginită pentru copiii lui.

Cornel Ilie, surprins de paparazii într-o ipostază neașteptată la supermarket

Paparazii WOWbiz.ro l-au prins! Credea că merge liniștit la cumpărături, dar noi am surprins totul. Când nu este pe scenă, la concerte cu trupa Vunk, solistul face cumpărături...inedite. Ei bine, nu vă mai ținem în suspans și vă spunem ce a pus Cornel Ilie pe banda de la casa de marcat.

Cu căștile în urechi și destul de grăbit, semn că avea ceva treabă în ziua respectivă, artistul s-a așezat în dreptul unei case de marcat, dar a schimbat-o repede când a văzut la ce coadă e nevoit să aștepte. În imagini, putem observa cu solistul trupei Vunk a fost la shopping pentru...trei steaguri. Cel mai probabil a vrut să marcheze Ziua Națională, ținând demn în mână drapelurile. De acum înainte știm, Cornel Ilie este un adevărat patriot.

Citeste si: HOROSCOP pentru anul 2023. Pentru nativii unei zodii, anul 2023 ar putea începe cu cheltuieli!- kfetele.ro

Citeste si: Gest uriaș făcut de Flori, câștigătoarea Chefi la Cuțite, pentru sotia lui Nosfe. Nici nu se poate descrie în cuvinte durerea Mădălinei. O lume întreaga a lăcrimat când a văzut asta- bzi.ro

Cornel Ilie, sărbători alături de copiii lui

Mai este foarte puțin timp până la începutul sărbătorilor de iarnă. Acest sezon îi aduce mereu pe cei dragi împreună, iar acest lucru este valabil și pentru Cornel Ilie, care nici nu concepe să petreacă Crăciunul departe de

copiii săi. Având în vedere că cei doi copii ai solistului locuiesc cu mama lor, vedeta spune că încearcă să îi viziteze cât de des îi permite timpul. Când acest lucru nu este posibil, cântărețul vorbește cu micuții la telefon și are grijă să știe în orice moment ce fac aceștia și cum se simt.

„Întotdeauna am petrecut Crăciunul împreună și așa vom face și anul acesta. Cezar, băiețelul nostru, are 3 ani, deja a început să înțeleagă și mai bine povestea Crăciunului și farmecul pe care îl aduce toată această perioadă, în special cea în care poate îl găsește pe Moș Crăciun punându-le lui și Zarei cadouri sub brad. Zara, la rândul ei, îi scrie scrisori Moșului și îi pregătește bilețele de drag, să le găsească în schimbul cadourilor pe care le lasă copiilor. Există această distanță geografică, dar sunt foarte prezent în viața și creșterea copiilor noștri. Merg la ei de fiecare dată când reușesc să plec puțin din București, asta însemnând chiar și de mai multe ori pe săptămână. Ne jucăm foarte mult, facem multe lucruri împreună, nu las ceva atât de banal precum geografia să ne stea în cale. Este adevărat că și tehnologia ne ajută foarte mult, putând să vorbim pe video zilnic, de mai multe ori pe zi.”, a declarat solistul trupei Vunk, pentru Viva.

Cornel Ilie, un tată total implicat după divorț

Deși preferă să fie discret atunci când vina vorba de viața sa personală, acum, în cadrul unei emisiuni TV, Cornel Ilie a vorbit despre viața sa de după divorț, despre cum este el ca tată, dar și despre singurătatea care-l înconjoară acum. În ceea ce privește rolul de tată, cântărețul, și după divorț, a rămas la fel de implicat în ceea ce înseamnă creșterea și educația celor doi copii. Atât cât le permite timpul, Cornel, Zara, în vârstă de 7 ani, și Cezar, 3 ani, stau împreună, se joacă, învață și încearcă să nu piardă niciun moment de tandrețe. Însă, deși relația lor este una foarte apropiată, Cornel Ilie recunoaște că divorțul i-a adus un singur regret, acela că pierde momente importante din viața celor doi minori. Astfel, pentru el orice vorbă sau faptă spusă de Zara sau Cezar sunt importante, de multe ori cei mici făcându-l să lăcrimeze, lucru ce s-a întâmplat și în urmă cu doar câteva zile.

„Sunt multe lecții pe care le-am învățat după separarea de mama lor. Lecția propriei iertări, să mă iert pe mine în primul rând, că am ajuns la un astfel de moment. Este mai bine pentru copii, pentru ea, pentru mine, am ajuns să creștem împreună. Deciziile le iau cu sufletul, mintea o ascult cât mai puțin. Iar cele mai importante decizii din viața mea le-am luat ascultându-mi instinctual. Ca tată, mă ridic la nivelul lor. Îmi place să mă joc orice cu ei, de la „de-a v-ați ascunselea” la jocurile ce țin de cuvinte, de sunete, de strâmbat. Sunt acolo să le dau încredere în tot ceea ce fac, le pup toate zgârieturile și juliturile din timpul zilei, sunt universul cel mai important din viața mea. Îmi pare rău că nu pot să stau și mai mult cu ei, clar. Regret că pierd niște momente. Cel mai frumos lucru pe care mi-l spun copiii mei este acel „Taaatiii”, atât, tonul și bucuria lor când spun asta. Am învățat de la ei să mă minunez mai mult. Am plâns acum câteva zile vorbind cu ei, pe videocall”, s-a confesat Cornel Ilie, în cadrul la o emisiune TV.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!