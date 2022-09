Cornel Palade biografie: Unde s-a născut, carieră, soție, copii

In articol:

Cornel Palade BIOGRAFIE: Unde s-a născut, carieră, vârstă, soție. Află totul despre unul din cele mai talentați actori ai generației de aur.

Cornel Palade, biografie: Unde s-a născut, carieră

Cornel Palade este un actor român, în vârstă de 70 de ani.

Acesta s-a născut la Moinești în Bacău. Mai bine de 20 de ani, Cornel Palade a format un cuplu umoristic alături de Romică Țociu.

Cornel Palade este căsătorit de mai bine de 30 de ani și are o fiică, cu care se mândrește. Actorul a participat la diverse proiecte de televiziune, fiind mai mereu în lumina reflectoarelor.

Alături de colegul său de scenă, Romică Țociu, Cornel Palade are la activ mii de spectacole de divertisment în aer liber, la teatru, la tv, în cluburi, la petreceri private, nunți sau în producții românești.

Înainte de a deveni celebru ca actor, Cornel Palade a practicat diferite meserii precum: ospătar, fierar betonist sau muncitor la o fabrică de hârtie.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Deși are o vârstă înaintată, Cornel Palade se menține în formă, face sport și deține o motocicletă.

Citeste si: Denise Rifai are un plan-bombă pentru alegerile prezidențiale din 2024! Jurnalista vrea neapărat să modereze dezbaterea finala a ultimilor 2 candidați| EXCLUSIV

Cornel Palade [Sursa foto: Facebook]

Cornel Palade, biografie: Soție și copii

Cornel Palade și soția lui, Iuliana, sunt căsătoriți de mai bine de trei decenii și au împreună o fiică, care îi calcă pe urme celebrului actor.

”Am știut de mică ce aveam de gând să fac cu viața mea și asta înseamnă că de mică am vrut să îi fiu alături tatei pe scenă. Nu visam că voi fi alături de el, știam că mai devreme sau mai târziu dorința se va îndeplini. Am urcat pentru prima oară pe scenă alături de tata, la un an după ce m-am întors de la Londra (n.n. Ada a revenit în țară acum trei ani), în piesa „Niște animale”, unde am avut bucuria să îl am alături și pe tata numărul doi, Romică (n.n. Țociu). Să am debutul pe scena teatrului alături de amândoi a fost magic”, a declarat fiica lui Cornel Palade, citată de playtech.ro.

Citeste si: Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean formează un cuplu atipic? Cei doi „profită” de fiecare moment în care sunt împreună, dar declară că nu sunt într-o relație

Însă Cornel Palade nu i-a fost tocmai fidel femeii care i-a fost alături o viață întreagă. Celebrul actor și-a înșelat soția în anul 2014, iar cei doi au fost la un pas de divorț.

Cornel Palade a avut o idilă cu o femeie mai tânără cu 25 de ani decât el. Acesta a lipsit de acasă și a stat cu bagajele făcute, pregătit să părăsească, casa în care a locuit alături de soția sa. Însă în cele din urmă, Iuliana Palade și-a iertat soțul, iar căsnicia lor a mers mai departe.