Cornel Palade, declarații cutremurătoare în cadrul ediției de aseară a emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”: „Am fost un mare consumator de păcănele”

Cornel Palade, un nume puternic în lumea artei și a divertismentului din România, a captivat publicul telespectator în ediția de aseară a emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai", difuzată la Kanal D. Cu o carieră impresionantă de peste trei decenii, Cornel Palade continuă să impresioneze nu numai prin talentul său actoricesc, ci și prin capacitatea sa de a aduce bucurie și emoție în inimile publicului.

În cadrul ediției de aseară, faţă în faţă cu Denise Rifai, Cornel Palade a oferit răspunsuri sincere și cutremurătoare la întrebările adresate.

Una dintre cele mai remarcabile declarații ale serii a fost răspunsul la întrebarea

„Romică Țociu este jumătatea cealaltă de care aveam nevoie, a venit să echilibreze, să-mi tulbure liniștea și echilibrul și să mă îndrepte spre un trend ascendent de înțelegere a lumii. Pentru mine, Romică Țociu este crucea mea pe care o port cu drag și cu bucurii și îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat-o. Alături de el am înțeles mult mai multe lucruri din viața care ne înconjoară și poate întâlnirea cu el m-a apropiat mai mult de Dumnezeu decât aș fi crezut eu că o pot face singur", a mărturisit Cornel Palade despre partenerul său de scenă, cei doi formând unul dintre cuplurile de aur ale teatrelor de revistă.

În ceea ce privește întrebarea "Câți bani ați pierdut la pacanele?", Cornel Palade a fost la fel de sincer. „ Nu i-am socotit niciodată. La mine contează banii care sunt în buzunar, nu socotesc niciodată banii pe care trebuie să îi primesc, nici pe cei care au plecat de la mine… Mizez pe ceea ce am în buzunar. Sigur, am fost un mare consumator de păcănele, dar într-o zi m-a luminat Dumnezeu…”, a spus acesta.

A urmat o poveste emoționantă despre momentul în care viața lui Cornel Palade a cunoscut o transformare profundă.

„Ieșeam într-o seară de la păcănele, pierdusem toți banii, eram supărat. Nu aveam foarte mulți, nu aveam Bingo pe vremea aia, abia venisem în București. Și am început să mă cert… M-am așezat pe un morcov de beton, de e pus pe marginea trotuarului, stăteam și vorbeam cu mine. Și vorbeam cu Dumnezeu, <Doamne, da-mi un drum pe unde să o iau, pe unde să mă duc, ajuta-mă!>. Țin minte că am și plâns. M-am rugat. Și s-a întâmplat un lucru extraordinar. (…) Am văzut că vine înspre mine un râu de lumina … Ieșeau oamenii de la Înviere, cu lumânările, luaseră lumina de la Dumnezeu și veneau spre mine. Din acel moment viața mea s-a schimbat total. A fost extraordinar”, a povestit Cornel Palade la „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

