Cornel Palade, pasiune surprinzătoare, la 70 de ani. Fiica actorului l-a deconspirat: „Este o nebunie ce face el, este minunat”

Cornel Palade este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți artiști de la noi din țară. Toată lumea îl recunoaște de pe marile scene, însă nu mulți sunt cei care știu ce pasiune ascunde vedeta. Fiica sa, Ada Palade, l-a dat de gol.

Cornel Palade, pasiune surprinzătoare

Cornel Palade, în vârstă de 70 de ani, este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie de la noi din țară. Vedeta se bucură de o carieră de succes la care a muncit ani la rând, însă are și momente când vrea să se relaxeze și să uite de agitația job-ului, astfel că se retrage în bucătărie, acolo unde este un chef iscusit.

Fiica actorului, Ada Palade, se declară fana înrăită a tatălui ei, atunci când vine vorba de bucătărie. Tânăra adoră ciorba de perișoare de rață, dar și crema de zahăr ars preparate de tatăl ei. Mai mult decât atât, fiica lui Cornel Palade spune că s-a lăsat influențată de actor și acum gătește și ea.

„ Despre gătit, de Crăciun, eu am gătit. De la cine am învățat? De la amândoi. Și de la mama, și de la tata. Dar am propriul meu stil de a prepara mâncarea. Am influențe asiatice, de peste tot, mediteraneene. Cât despre ce îmi place cel mai bun din ce prepară el, crema de zahăr ars și supa grecească cu perișoare de rață.

Este o nebunie ce face el, este minunat. Și revin la ceea ce am spus, sunt de părere că singură am învățat să fac mâncare. Doar m-am uitat la ei. Oricum, a găti este de fapt, o alchimie care necesită atenție, iubire, gustat, sare și piper. În rest, mâncarea este cel mai bun lucru de pe pământul acesta. În fond cu ce rămânem? Cu ce am mâncat, ce am iubit și ce am băut!”, a mărturisit Ada Palade, pentru viva.ro.

Fiica celebrului actor Cornel Palade studiază în străinătate

Cornel Palade se poate mândri cu fiica sa. Ada Palade este pasionată de artă, dar și de bucătărie. Aceasta este studentă în anul II la o facultate din străinătate, unde studiază muzica. Cornel Palade se declară fericit pentru parcursul fiicei sale și spune că face o echipă foarte bună cu ea.

„ Ea locuiește în Anglia de mai bine de doi ani. Fiica noastră face o școală de muzică. Studiază în Londra, este în anul ll la University of Westminster, o instituție foarte prestigioasă, sub patronajul Casei Regale Britanice. Cu Ada am făcut echipă bună în trecut, și pe scenă și la bucătărie. Ei îi place cum fac ciorba de perișoare de rață a la grec, care se drege cu smântână, gălbenuș de ou și mărar. Eu o acresc cu lămâie, alții cu borș.”, a declarat Cornel Palade, pentru viva.ro.

Ada Palade și Cornel Palade [Sursa foto: Facebook]