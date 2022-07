Cornelia Catanga a fost dezgropată. Ce a observat Aurel Pădureanu lângă sicriul artistei: "Era fobia ei"

In articol:

Aurel Pădureanu și Cornelia Catanga au trăit o frumoasă poveste de dragoste, însă din nefericire, în urmă cu aproape un an și jumătate, ”Regina muzicii lăutărești” s-a stins din viață.

Cu ultimele puteri, văduvul regretatei artiste a făcut tot posibilul pentru a-i îndeplini ultima dorință soției lui, respectiv să construiască un cavou din marmură, iar sicriul să nu mai fie așezat direct pe pământ, mai ales că atunci când

trăia, Cornelia Catanga avea fobie de insecte.

„Mă bucur că am reușit să îi fac Corneliei mormântul, să fie așa cum merită o mare artistă cum a fost ea. I-am îndeplinit ultima dorință. Acum are un loc de veci așa cum și-ar fi dorit. Acum, sicriul nu mai este direct pe pământ, ci pe beton. Am făcut acolo două cripte. Cornelia avea fobie de insecte și nu voia să fie înmormântată direct în pământ. Și nu mai spun cât pământ s-a scos de pe ea, din groapă. Am dezgropat-o în martie, să-i pot face lucrarea de la mormânt! M-a ajutat domnul Adrian Videanu”, a declarat Aurel Pădureanu, pentru FANATIK.

Întreaga lucrare a costat în jur de 8.500 de euro, iar cei care au făcut tot posibilul pentru ca ultima dorință a Corneliei Catanga să fie îndeplinită au fost soțul ei, Aurel Pădureanu, dar și fiul cuplului, Alexandru.

Ce se întâmplă la un an de la decesul Corneliei Catanga?! Aurel Pădureanu este extrem de dezamăgit: „Mă doare sufletul”

De precizat este că, cei doi bărbați au fost ajutați de către oamenii ce au iubit-o pe Cornelia Catanga, pentru ca întregul cavou să fie realizabil.

Mai mult decât atât, tot cu ajutorul respectivelor persoane, s-a reușit și construirea unui loc în care va putea fi înmormântat Aurel Pădureanu

Cornelia Catanga, Aurel Pădureanu și fiul lor, Alexandru