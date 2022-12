Cornelia Catanga nu a fost uitată de familie! Fiul marii artiste a făcut o vizită la cimitir și le-a arătat tuturor ce se află pe mormântul cântăreței: „Mămica mea...”

In articol:

Cornelia Catanga s-a stins din viață cu câțiva ani în urmă. Moartea regretatei cântărețe de muzică lăutărească a lăsat un gol imens în sufletul familiei sale și a celor care au iubit-o.

Acum, în pragul sărbătorilor de iarnă, Alexandru Pădureanu, fiul marii artiste, a fost la cimitirul în care este înmormântată mama sa.

Mormântul Corneliei Catanga, împodobit pentru Crăciun

În cadrul celei mai recente vizite pe care a făcut-o la mormântul mamei sale, Alexandru Pădureanu a filmat pentru câteva momente locul de veci.

Acesta a postat ulterior imaginile pe TikTok, împreună cu următorul mesaj, plin de durere: „Mămica mea...” .

În cadrele pe care le-a surprins Alexandru se observă că mormântul regretatei artistei este foarte îngrijit, semn că familia acesteia nu a uitat-o nici măcar pentru o secundă de când aceasta a plecat dintre noi.

Pe lângă acest lucru, pe locul de veci se află o mulțime de decorațiuni de Crăciun, printre care luminițe colorate, coronițe din crenguțe de brad și, chiar un brad întreg.

Urmăritorii fiului artistei au văzut clipul video și i-au transmis acestuia o mulțime de mesaje de încurajare, în secțiunea de comentarii.

„Dumnezeu să o ierte și să o odihnească în pace și liniște”, „Să fii cuminte și să-i cinstești mereu memoria. Te-a iubit enorm și tot ce a făcut a fost pentru tine”, Una a fost și una va fi Cornelia Catanga. Dumnezeu să o odihnească în pace în Împărăția Cerurilor!”, „A fost și va rămâne o mare legendă a muzicii lăutărești, Cornelia Catanga. Dumnezeu s-o odihnească în pace”, sunt câteva dintre comentariile pe care le-au lăsat fanii artist ei, la postarea fiului acesteia.

Alex și Aurel Pădureanu suferă foarte mult din cauza morții regretatei artiste, așa cum au declarat chiar ei în repetate rânduri.

„ Scriu aceste rânduri, cu lacrimi in ochi si ma gândesc tot timpul eu și Alexandru la Cornelia. Ne culcam, si ne sculam cu ea in gând. Nimeni nu știe ce se petrece in sufletul nostru. Nu doresc la nimeni sa aibă aceasta mare durere in suflet, așa cum o avem noi... lipsa Corneliei o simțim in permanență, cu toate că duc o lupta si eu si copilul meu, sa mergem mai departe si sa nu ne mai gândim in permanenta la ea... dar ne este IMPOSIBIL.”, este o parte din mesajul transmis de Aurel Pădureanu cu ceva timp în urmă.