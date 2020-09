In articol:

Cornelia Catanga

Cornelia Catanga trece printr-o perioadă grea, după ce mariajul ei cu Aurel Pădureanu s-a încheiat. Cunoscuta cântăreața a povestit suferințele de care s-a lovit de-a lungul timpului, în cadrul unei emisiuni televizate. Artista a dezvăluit si faptul că nu prea stă bine cu banii, mai ales că în această perioadă, de pandemie, nu mai are unde să cânte.

Catanga, probleme de sănătate

Cornelia Catana și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a povestit chinul prin care trece de mult timp. Rămasă singură, aceasta își duce traiul într-o locuință închiriată din Bragadiru. De altfel, artista a avut și probleme de sănătate, de când a suferit un stop cardio-respirator, în trecut. Cornelia a povestit, cu multă surere în suflet, la ”Star Matinal”, că cel mai mult o supăra faptul că s-a îngrășat, din cauza problemelor medicale pe care le-a întâmpinat.

„Sunt atât de supărată că m-am îngrășat în 7-8 luni de zile. Când a plecat Alexandru în America am slăbit, apoi, după problema pe care am avut-o cu stopul cardio-respirator, din cauza medicamentelor, am luat cred că 26 de kilograme. Am luat atâtea pastile, încât îmi era scârbă să mai beau și apă”, a povestit Cornelia Catanga la „Antena Stars”.

Cornelia Catanga si fostul sot

După o căsnicie de 33 de ani, Catanga mai are o altă apăsare pe suflet. Artista stă cu chirie, de doi ani și jumătate, într-o locuință închiriată, unde trebuie să achite o sumă destul de mare. Cântăreața a recunoscut că a apelat și la ajutorul oamenilor.

”De doi ani și jumătate stau în Bragadiru, cu chirie, cum să nu fiu supărată? În pandemia asta cine ar putea să mă ajute pe mine? De cântat, nu am avut unde să cânt și nu am putut. Doi oameni m-au ajutat. Plătesc o chirie foarte mare unde stau, am de urcat zilnic 44 de scări”, a adăugat ea.