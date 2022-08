Cum reușește Cornelia Rednic să mănânce dulciuri și să-și mențină silueta! Artista a slăbit 33 de kilograme: „Iau o bucățică de ciocolată să o pun pe limbă”

In articol:

Cornelia Rednic este o împătimită a ducliurilor și, mai cu seamă, a ciocolatei. Cu greu se poate abține de la a nu mânca acest desert iubit de toată lumea, însă, uneori, kilogramele în plus pot da mari bătăi de cap și, pe lângă acest lucru, sunt foarte bune prietene cu ciocolata.

În aceste condiții, artista se mândrește cu o tehnică pe care o pune în aplicare ori de câte ori mănâncă ciocolată.

În trecut, Cornelia Rednic a avut mari probleme cu greutatea. La un moment dat a reușit să slăbească 33 de kilograme, însă cu mari eforturi, prin înfometare. Interpreta de muzică populară a simțit pe propria piele efectele negative ale unui astfel de regim strict prin căderea părului. Nu recomandă nimănui să slăbescă prin această metodă, putând fi foarte dăunătoare pentru sănătate.

Ce face Cornelia Rednic atunci când mănâncă ciocolată pentru a nu se îngrășa?

Cornelia Rednic recunoaște că se poate abține cu greu să nu savureze ciocolată, așa că, de fiecare dată când mănâncă, apelează la o metodă mai puțin cunoscută, pe care i-a împărtășit-o

chiar un specialist. Această metodă o ajută să nu acumuleze kilograme și, în același timp, îi oferă posibilitatea să-și facă pofta.

„Am învățat să mănânc ciocolată, mi-a spus, tot așa, o doamnă specialist: să iau o bucățică de ciocolată, să o pun pe limbă, să ating cerul gurii cu ea și să o topesc încet. Automat creierul nostru primește informația și ți-ai satisfăcut pofta. Și atunci așa am făcut și dă rezultate.”, a spus Cornelia Rednic, conform Antena 3 .

Cornelia Rednic a slăbit 33 de kilograme prin înfometare

Cornelia Rednic a avut foarte mult de suferit în urma dietei pe care a ținut-o timp de 3 luni de zile, perioadă în care a reușit să slăbească 33 de kilograme prin înfometare. Din cauza faptului că nu reușea deloc să slăbească a recurs la această metodă extremă, care i-a adus și probleme de sănătate ulterior.

„Tot încercam să slăbesc și nu reușeam. La un moment dat am spus: „Gata, de acum trebuie să slăbesc!”. Acum eu nu recomand nimănui să facă ce am făcut eu, adică sub nicio formă să slăbești 10 kilograme pe lună nu e bine. Acum nu sunt la dietă, mi-am schimbat modul de a mânca, stilul de viață. Am un prieten care a slăbit peste 20 de kilograme și arată foarte bine, dar nici nu i-a căzut părul, nu i-a căzut fața, arată extraordinar de bine și mi-a spus că merge pe această metodă de fasting, adică post intermitent”, povestea Cornelia Rednic, conform Antena Stars.