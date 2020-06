Corneliu Bârlădeanu, eliberat din închisoare! Decizia este definitivă

In articol:

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis, vineri, 5 iunie, eliberarea din arest preventiv a fostului episcop de Huşi Cornel Onilă, cercetat pentru agresiune sexuală şi viol, ambele în formă continuată. Instanţa nu a dispus altă măsură preventivă, ci a decis plasarea sub control judiciar a lui Jitaru Sebastian Cristi, fost călugăr Arhimandrit, cercetat în acelaşi dosar pentru viol, agresiune sexuală şi şantaj. El însă se află în penitenciar unde ispăşeşte o pedeapsă.

”Admite contestaţiile formulate de inculpaţii Jitaru Sebastian Cristi şi Onilă Cornel împotriva încheierii nr.1/DLF din data de 22 mai 2020 a Curţii de Apel Iaşi, Secţia Penală şi pentru Cauze cu Minori – Drepturi şi Libertăţi, pronunţată în dosarul nr.215/45/2020”, a decis, vineri, ICCJ, potrivit News.ro.

Citeste si: Acuzații grave ies la iveală din dosarul episcopului Corneliu Bârlădeanu. Cum îi abuza pe adolescenți: „Saruturi cu limba si inițiative de sex oral!”

Corneliu Bârlădeanu, eliberat din închisoare, după acuzațiile de abuz sexual! Decizia judeătorilor este definitivă

Rejudecând, magistraţii ICCJ au decis: ”respinge propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi de luare a măsurii arestului preventiv a inculpatului Onilă Cornel; respinge propunerea Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi de luare a măsurii arestului preventiv a inculpatului Jitaru Sebastian Cristi”.

”Dispune luarea faţă de inculpatul Jitaru Sebastian Cristi a măsurii preventive a controlului judiciar, pe o durată de 60 de zile, începând cu data de 05 iunie 2020. (...) Dispune punerea în libertate de îndată a inculpaţilor arestaţi preventiv, după cum urmează: Inculpatul Jitaru Sebastian Cristi – de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.2/UP din 22 mai 2020 emis de Curtea de Apel Iaşi; Inculpatul Onilă Cornel – de sub puterea mandatului de arestare preventivă nr.1/UP din 22 mai 2020 emis de Curtea de Apel Iaşi, dacă nu sunt reţinuţi sau arestaţi în altă cauză”, a mai transmis instanţa.

Sentinţa pronunţată de ICCJ este definitivă, cei doi puși în arest în 22 mai.

Citeste si: Gheorghe Dincă, în pericol! Este alertă de coronavirus la penitenciarul unde este încarcerat. Ce se întâmplă în aceste momente cu „Monstrul din Caracal”?

”La data de 22.05.2020 procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi a dispus punerea în mişcare a acţiunii penale fată de Onilă Cornel, fost Episcop de Husi, aflat în stare de reţinere, măsură dispusă prin Ordonanţa din 21.05.2020 în prezenta cauză, cercetat pentru săvârşirea unei infractiuni de agresiune sexuala in forma continuata prev de art 219 al. 1, 2 lit a, c C.penal, cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal in dauna unei persoane vatamate minore la momentul comiterii faptei si o infractiune de viol in forma continuata, prev de art 218 al. 1, 3 lit a, cu aplicarea art 35 al. 1 C.penal, ambele cu aplicarea art 38 al. 1 C.penal”, a anunţat, în 22 mai, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Citeste si: Preot retinut pentru viol si abuz sexual. Scandalul de la Episcopia Husilor

Potriit sursei citate, este cercetat în dosar şi Jitaru Sebastian Cristi, fost calugăr Arhimandrit, pentru trei infractiuni distincte de viol în formă continuată, în dauna unor persoane vătămate minore la momentul comiterii faptelor, şantaj în formă continuată şi agresiune sexuală în dauna unei persoane minore.

Jitaru Sebastian Cristi este în penitenciar, unde ispăşeşte o sentinţă anterioară.