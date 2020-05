Coronavirus: 11 decese anunţate marţi. Bilanţul a ajuns la 1.216

Alte 11 decese provocate de coronavirus au fost anunţate marţi. Bilanţul a ajuns la 1.216. Numărul cazurilor de îmbolnăvire înregistrate în ultimele 24 de ore a scăzut faţă de zilele precedente la 146, totalul fiind 18.429.

UPDATE



Deces 1211



Femeie, 64 ani, judeţ Braşov.



Dată confirmare: 19.05.2020.

Dată deces: 25.05.2020.

Comorbidităţi: neoplasm pulmonar, metastaze cerebrale, tromboza artera renala stanga, Diabet zaharat tip II, HTA gr III, AVC ischiemic, casexie.

Deces 1212



Bărbat, 68 ani, judeţ Timiş.



Dată confirmare: 29.04.2020.

Dată deces: 26.05.2020.

Comorbidităţi: boala hepatica cronica.



Deces 1213



Bărbat, 80 ani, judeţ Timiş.



Dată confirmare: 09.05.2020.

Dată deces: 26.05.2020.

Comorbidităţi: TBC pulmonar, FiA cu AV rapida, diabet zaharat, boala cronica de rinichi



Deces 1214



Bărbat, 90 ani, judeţ Suceava.



Dată confirmare: 30.04.2020.

Dată deces: 25.05.2020.

Comorbidităţi: HTA, ciroza hepatica, hepatocarcinom, FiA, TBC extrapulmonar.



Deces 1215



Bărbat, 92 ani, judeţ Suceava. Rezident camin



Dată confirmare: 18.04.2020.

Dată deces: 16.04.2020 (DSP Suceava a solicitat explicatii privind raportarea intarziata a acestui deces).

Comorbidităţi: boala cardiacă.

Deces 1216



Bărbat, 82 ani, judeţ Ilfov.



Dată confirmare: 24.05.2020.

Dată deces: 26.05.2020.

Comorbidităţi: boala cardiaca ischiemica, DZ, HTA, fractura femurala inoperabila.





UPDATE - ”Până astăzi, 26 mai, pe teritoriul României, au fost confirmate 18.429 de cazuri de persoane infectate cu virusul COVID – 19 (coronavirus). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 11.874 au fost declarate vindecate şi externate. Totodată, până acum, 1210 persoane diagnosticate cu infecţie cu COVID-19, internate în spitale din Dolj, Bucureşti, Iaşi, Suceava, Arad, Bacău, Timiş, Cluj, Neamţ, Hunedoara, Constanţa, Satu Mare, Sibiu, Ialomiţa, Bistriţa-Năsăud, Covasna, Dâmboviţa, Vrancea, Galaţi, Caraş-Severin, Mureş, Giurgiu, Bihor, Argeş, Vaslui, Botoşani, Alba, Sălaj, Braşov, Mehedinţi, Teleorman, Gorj, Prahova, Vâlcea, Călăraşi, Maramureş, Olt şi Ilfov, au decedat. De la ultima informare transmisă de Grupul de Comunicare Strategică, au fost înregistrate alte 146 de noi cazuri de îmbolnăvire”, conform datelor transmise marţi.

La ATI, în acest moment, sunt internaţi 181 de pacienţi.

Pe teritoriul României, în carantină instituţionalizată sunt 5.287 de persoane. Alte 75.782 de persoane sunt în izolare la domiciliu şi se află sub monitorizare medicală.

Până la această dată, la nivel naţional, au fost prelucrate 385.728 de teste.

Ca urmare a încălcării prevederilor Legii nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, poliţiştii şi jandarmii au aplicat, în ultimele de 24 de ore, 169 de sancţiuni contravenţionale, în valoare de 116.200 de lei.

De asemenea, prin structurile abilitate ale Poliţiei, au fost constatate, ieri, 6 infracţiuni pentru zădărnicirea combaterii bolilor, faptă prevăzută şi pedepsită de art. 352 Cod Penal.

Totodată, în data de 25 mai a.c., 92 de persoane care nu au respectat măsura izolării la domiciliu sau a carantinei au fost introduse în carantină instituţionalizată pentru 14 zile sau a fost dispusă măsura carantinării instituţionalizate pentru o nouă perioadă de 14 zile.

În ceea ce priveşte situaţia cetăţenilor români aflaţi în alte state, 3.067 cetăţeni români au fost confirmaţi ca fiind infectaţi cu COVID-19 (coronavirus): 1.699 în Italia, 561 în Spania, 84 în Franţa, 576 în Germania, 87 în Marea Britanie, 28 în Olanda, 2 în Namibia, 3 în SUA, 4 în Austria, 3 în Belgia, 6 în Japonia, 2 în Indonezia, 2 în Elveţia, 2 în Turcia şi câte unul în Argentina, Tunisia, Irlanda, Luxemburg, Emiratele Arabe Unite, Malta, Brazilia şi Suedia. De la începutul epidemiei de COVID-19 (coronavirus) şi până la acest moment, 106 de cetăţeni români aflaţi în străinătate, 31 în Italia, 19 în Franţa, 35 în Marea Britanie, 9 în Spania, 6 în Germania, 2 în Belgia, unul în Suedia, unul în Elveţia, unul în SUA şi unul în Brazilia, au decedat.

Dintre cetăţenii români confirmaţi cu noul coronavirus, 22 au fost declaraţi vindecaţi: 9 în Germania, 9 în Franţa, 2 în Indonezia, unul în Luxemburg şi unul în Tunisia.

UPDATE - Deces 1208



Bărbat, 60 ani, judeţ Dâmboviţa.



Dată confirmare: 18.05.2020.

Dată deces: 24.05.2020.

Comorbidităţi: HTA, dislipidemie.



Deces 1209



Bărbat, 87 ani, judeţ Ialomiţa.



Dată confirmare: 21.05.2020.

Dată deces: 26.05.2020.

Comorbidităţi: HTA, Insuficienta cardiac congestive, Cardiopatie aterosclerotica, Fractura femur.



Deces 1210



Bărbat, 46 ani, judeţ Bacău.



Dată confirmare: 15.05.2020.

Dată deces: 26.05.2020.

Comorbidităţi: ciroza hepatica toxica si cu virus C, decompensata, cu ascita in tensiune, insuficienta hepatica cronica, hipersplenism.



ŞTIREA INIŢIALĂ



Deces 1206



Femeie, 82 ani, judeţ Ilfov.



Dată confirmare: 24.05.2020.

Dată deces: 25.05.2020.

Comorbidităţi: Ciroza hepatica decompensata, Hepatita virala C, Diabet zaharat insulinodependent, Pneumonie bazala dreapta, Dementa senila.



Deces 1207



Bărbat, 66 ani, judeţ Ilfov.



Dată confirmare: 16.05.2020.

Dată deces: 24.05.2020.

Comorbidităţi: Boala cronica de rinichi std. IV, Diabet zaharat tip II insulinodependent, Boala cardiac ischemica cu by-pass aorto-coronarian, HTA, insuficienta cardiac congestive, bloc de ramura dreapta, obezitate.