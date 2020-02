Tânărul muncește la un spital din apropiere de Munchen și a dat primele semne de boală ieri, după ce a venit în țară să își viziteze rudele. Momentan, bărbatul este izolat într-o rezervă a Spitalului de boli infecțioase din Timișoara, iar dacă diagnosticul se confirmă, va fi transportat de urgență în Capitală, la Insitutul Matei Balș.

Coronavirus ar putea apărea și în România. Un tânăr care a îngrijit bolnavi de coronavirus în Germania, ar fi infestat și el

Alerta s-a dat marți seara, in Unitatea de primiri Urgente a spitalului din Resita. Aici, tanarul de 25 de ani - asistent medical la un spital de langa Munchen - a venit cu temperatura mare si cu stare generala de rau. Le-a spus medicilor ca se teme, pentru ca ar putea fi infestat cu virusul mortal.

La clinica din Germania - unde lucreaza de ani buni - a intrat recent in contact cu mai multi pacienti diagnosticati cu coronavirus. Medicii de aici l-au izolat imediat, apoi au decis transferul sau la Timisoara.Dr. Virgil Musta, Spitalul de boli infecțioase Timisoara: Are simptomele specifice coronavirusului, are febra, tuse, fara insuficienta respiratorie, tusea e seaca, nu accentuata.

La Spitalul de Boli Infectioase Victor Babes din Timisoara, pacientul a fost izolat intr-un salon special si i s-au recoltat mai multe probe de sange. Intre timp, a primit si tratament preventiv.



S-a recoltat investigatie biologice, test de gripa care este negativ si s-a recoltat pt coronavirus, fiind trimise la Bucuresti.

Tanarul de 25 de ani a venit din Germania pe 7 februarie, cu masina personala. Si-a luat concediu de odihna, iar prima oprire a fost la parintii sai, in Resita. A doua zi si-a vizitat rudele din Gărâna, un sat aflat la 30 de kilometri de ora. Apoi, pe 9 februarie a plecat la Semenic, sa schieze. Dupa doua zile de relaxare s-a intors in oras - unde l-a napadit o stare de rau. Acum, dupa ce a fost tratat de medicii din Timisoara, starea lui a inceput sa se amelioreze.



Rezultatele probelor care ar putea confirma ca tanarul este infestat cu coronavirus vor fi gata abia diseara, la ora 21,00. Pana atunci, se respecta cu strictete protocoalele impuse pentru pacienti - fie suspecti, sau chiar infestati.



Pacientul infestat cu coronavirus este dus intr un salon denumit izolare . Aici au acces un medic si o asistenta care sunt echipati corespunzator. In momentul in care medicii ies din acest izolator, au obligatia sa isi arunce echipaemntul. Abia atunci vor putea intra in zona necontaminata.

Intre timp, mama baiatului si bunicii sai sunt izolati la domiciliu, in Caras-Severin, iar sora suspectului de coronavirus este in carantina in locuinta ei din Timisoara.



Intre timp, Ministrul Sanatatii asigura ca Romania este bine pregatita in cazul in care se vor confirma.

Daca se va confirma ca pacientul in varsta de 25 de ani este infectat cu coronavirusul, acesta va fi transferat la Matei Bals, in Capitala.