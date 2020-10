In articol:

Presedintele american Donald Trump și soția lui, Melanie Trump, au fost confirmați cu coronavirus. Cei doi și-au făcut testul COVID-19, după ce un consilier de-al președintelui SUA a fost confirmat cu virusul. Cât timp cei doi au așteptat rezultatele testului, au intrat în carantină.

Între timp, oficialul de la Casa Albă și soția lui au primit rezultatele testelor COVID-19. Din păcate, atât Donald Trump, cât și soția lui Melanie Trump au fost diagnosticați cu coronavirus. Anunțul a fost făcut chiar de președintele SUA pe Twitter. Cei doi se află în carantină.

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!