Situația privind răspândirea coronavirusului în cursul zilei de luni a arătat în felul următor:

MARAMUREȘ

La ora 15.00, in judetul Maramures sunt in izolare la domiciliu 526 de persoane, statistica ce include si membri familiei. Nu era nicio persoana in carantina. P.S. Numarul de persoane este mai mic fata de cel comunicat la ora 9.00, datorita faptului ca au iesit din izolarea de la domiciliu.

SIBIU

Pentru corecta informare a opiniei publice în contextul creșterii riscului de răspândire a coronavirusului COVID-19, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „cpt. Dumitru Croitoru „ al județului Sibiu face următoarele precizări :

La nivelul județului Sibiu nu sunt persoane aflate în carantină și nu există nicio persoană pentru care să fi fost confirmată infectarea cu virusul COVID-19, în momentul de față sunt 131 de persoane izolate la domiciliu pe raza județului Sibiu.

Rezultatele primite până în momentul de față sunt negative privind prezența Coronavirusului COVID-19.

Totodată, menționăm faptul că un echipaj specializat cu autospeciala de transport persoane și victime multiple din cadrul ISU Sibiu efectuează transportul în condiții de siguranță la Spitalul Clinic Județean Sibiu – Secția Boli Infecțioase, a unei persoane în vedere monitorizării, efectuării investigațiilor specifice și primirii rezultatelor.

BRAȘOV

Monitorizare coronavirus, județul Brașov, 09.03.2020, orele 8:00, conform Direcției de Sănătate Publică:

▪ 0 persoane infectate

▪ 0 persoane în carantină

▪ 209 persoane autoizolate și monitorizate

SUCEAVA

La nivelul județului Suceava avem următoarea situație: La ora 9, pe data de 9 martie

- 250 de persoane care au călătorit în zonele de risc;

- 190 membri de familie (aparținători);

- Total 440 de persoane care sunt monitorizate la domiciliu fără simptomatologie

specifică;

-160 de persoane ieșite din autoizolare (din care 87 membrii de familie)

➢ Nu sunt persoane aflate în carantină în spațiile special amenajate;

➢ 1 caz confirmat cu coronavirus;

➢ 3 persoane aflate în izolare cu suspiciune de coronavirus internate la Secția de

Boli Infecțioase a Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava. Se așteaptă rezultatele analizelor.

CLUJ

In jud Cluj 488 de persoane in autoizolare la domiciliu, 203 au iesit azi din izolare, nicio persoana in carantina. La Boli Infectioase sunt internate cu coronavirus doua persoane: femeie de 70 de ani din Mures (confirmata aseara) si barbatul de 45 de ani din Maramures (confirmat pe 28 feb).

MUREȘ

Situaţia cazurilor de infecţie cu coronavirus COVID-19 în județul Mureș se prezintă astfel: 1 caz confirmat pozitiv, 1 test cu rezultat negativ și 89 de persoane aflate în autoizolare la domiciliu. Nicio persoană nu se află în spațiile de carantină.

ALBA

La ora actuala în jud Alba NU avem nici un caz confirmat Covid-19

GALAȚI

Cifrele zilei de 9.03.2020, ora 15.00

Izolati - 680

Carantina - 0

Spitalizați - 3

Rămâne un singur caz confirmat.

BIHOR

În județul Bihor sunt:

• 0 persoane diagnosticate cu Covid-19;

• 16 persoane aflate în carantină;

• 315 persoane auto-izolate la domiciliu (163 titulari ai chestionarelor și 152 aparținători ai acestora).

Ieri, 08.03.2020, în jurul orei 17.00, prin vama Borș a intrat un autocar cu 17 persoane care veneau de la Milano. La triajul epidemiologic și prin determinările de temperatură corporală repetate la o persoană s-a constatat că are febră. S-a luat decizia internării persoanei respective la secția de Boli Infecțioase a Spitalului Clinic Municipal Oradea și carantinarea celorlalte 16 persoane. S-au recoltat probe pentru analiza virusologică a coronavirusului și au fost trimise la centrul de analiză din Cluj, urmând să fie primite rezultatele.

BUZĂU

Situație Covid 19: la nivelul județului Buzau, pentru 165 de persoane a fost dispusă măsura izolării la domiciliu. Nu mai sunt persoane în carantină. Femeia izolată cu două săptămâni în urmă în tabăra de la Arbănași a plecat acasă.

În cadrul Comitetului Local pentru Situaţii de Urgenţă Buzău, reprezentanţii Primăriei au decis suspendarea manifestărilor sportive şi culturale cu peste 1.000 de persoane, atât în exterior cât şi în interior. În cazul competiţiilor sportive, acestea urmează să se desfăşoare fără spectatori cel puţin până în data de 31 martie.

TIMIȘOARA

-3 internati confirmați

-4 vindecați/externați/ puși la izolate la domiciliu

-carantina 0

-izolați la domiciliu 507

CONSTANȚA

0 carantină,

272 izolați la domiciliu

7 teste negative

130 auto izolati in judetul Satu Mare, 0 in carantina