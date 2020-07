In articol:

TVR a anunțat vineri cel mai recent caz de coronavirus. Reprezențantii postului de televiziune au spus că acesta nu are legătură cu primul caz depistat.

După ce a fost confirmat al treilea caz de infectare, postul anunță noi măsuri de prevenție în redacție. Astfel că, urmează să se facă dezinfecţii în spaţiile în care s-a aflat persoana care s-a infectat, dar şi în cât mai multe încăperi. De asemenea, vor suplimenta materialele de protecţie.

Lista contacţilor direcţi cu persoana depistată pozitiv a fost întocmită şi va fi inclusă în programarea pentru testare, mai spun reprezentanții TVR, notează paginademedia.ro.

Primul trust de presă lovit dur de coronavirus este cel din care face parte Andreea Esca. Celebra prezentatoare de știri a povestit vineri seara cum s-a îmbolnăvit de Covid-19.

„Da, am fost bolnavă de COVID-19 și eu și soțul meu, și unul dintre copii. Suntem bine și avem un rezultat negativ astăzi, toți trei.”

Andreea Esca a mărturisit că primul care s-a infectat cu coronavirus a fost soțul ei. Ea a povestit și cum a realizat că ar putea avea coronavirus.

„Niciodată nu te astepți să ți se întâmple ție. Soțul s-a îmbolnăvit primul: avea febră mare, a avut timp de 2 zile, dar am ascoiat-o cu o gastrită sau chiar o toxiinfecție alimentară, pentru că a mai avut probleme de genul.

Ne-am panicat pentru că avea febră foarte mare, de 40 de grade, asa că am sunat la ambulanță. Ni s-a făcut testul, iar el a ieșit pozitiv, eu negativ. A fost transportat imediddat la spital. I-am făcut testul și fiului nostru care locuiește cu noi, iar Aris a ieșit pozitiv. Amândoi au fost internați în același spital.

Mă miram că eu nu am, mi se părea ciuudat că mi-a ieșit rezultatul negativ. După 7-8 zile eram hotărâtă oricum să-mi refac testul. N-am apucat să se împlinească cele 7 zile: când făceam mâncare, nu am mai simțit mirosul de ustori: mi-am dat seama că nu simt deloc mirosul. Mi-am dat seama că nu simt nici gustul, așa că mi-am dat seama că am devenit și eu purtătoare de acest virus.”