După ce un parlamentar PNL, Vergil Chițac, a fost confirmat cu coronavirus, premierul interimar Ludovic Orban, a decis, vineri dimineață, ca atât el cât și toți memebrii Biroului executiv PNL să se izoleze la domiciliu.

”Eu mă voi izola la Vila Lac 1 până vor veni rezultatele anchetei epidemiologice”, a spus Ludovic Orban, precizând că în respectiva locație are toate mijloacele audio și video de a coordona activitatea care se impune în cazul său.

”Mă voi izola la Vila Lac 1, unde vom avea toate atribuțiile exercitate. Urmează să luăm o decizie, pentru a vedea unde se izolează miniștrii (...). Miniștrii să se ducă la birourile lor, să nu aibă contacte cu angajații, să evite răspândirea. Își vor exercita atribuțiile. Solicit întregului dispozitiv de luptă împotriva coronavirusului să nu înceteze procedurile, să nu fie afectată capacitatea Guvernului de a lupta împotriva coronavirusului”, a declarat el.

De asemenea, Ludovic Orban a luat o decizie şi în privinţa consultărilor pentru desemnarea premierului la care ar fi trebuit să participe.

”Nu merg la consultări, pentru că ar însemna să-l pun în pericol pe preşedinte”, a declarat Ludovic Orban.

Ministrul Sănătăţii, prezent alături de Orban, a declarat că acesta este un contact asimptomatic şi va fi supus testelor.

”Medicina este aceeaşi pentru toată lumea - aceleaşi protocoale implementate la nivel naţional vor fi aplicate şi în acest caz”, a dat asigurări ministrul Victor Costache.

CORONAVIRUS ÎN ROMÂNIA. Vila Lac 1 este reședința oficială a premierului! Ludovic Orban se izolează

Vila Lac 1 aparține RA-APPS și este reședință oficială a premierului României, aici având loc întâlnirile dintre premier și oficialități străine. În ultimii ani, toți premierii au folosit Vila Lac 1 pentru întâlniri cu președinți străini sau alte personalități. Cu toate acestea, în ultimii ani, doar câteva imagini au apărut cu Vila Lac 1, atunci când Răzvan Ungurenau era premier sau Miahi Tudose.

De ce nu vor președinții ca reședință Vila Lac 1

Vila Lac 1, ca și Vila Lac 2 și Vila Lac 3, a fost construită în perioada comunistă. ”Vila Lac 1 era destinată sefilor de stat de rang 1, în ea fiind găzduiti presedintii marilor puteri. Presedintii americani Gerald Ford si Richard Nixon au stat la Lac 1, la fel si Gorbaciov, care a venit de trei ori la noi”, a declarat fostul parlamentar Marius Marinescu, într-un interviu, în urmă cu mai mulți ani.

Vila Lac 1, aflată tot în celebrul cartier Primăverii, pe malul lacului Floreasca, este cea mai puțin râvnită de mai marii României. Atât Traian Băsescu, cât și Klaus Iohannis au refuzat-o ca reședință. La ora actuală, președința lui Klaus Iohannis este Vila Lac 3, acolo unde a locuit și Traian Băsescu în perioada în care era șeful statului. Se spune că Vila Lac 1 are cele mai puține facilități, în comparație cu celelalate două proprietăți, care au de la bazin de înot, până la teren de tenis.

CORONAVIRUS ÎN ROMÂNIA. Cine este parlamentarul Vergil Chițac, cel care i-a băgat pe politicieni la izolare?

Senatorul constănțean Vergil Chițac (57 ani) și soția acestuia au fost depistați pozitiv cu coronavirus, vineri. Bogdan Huțucă, șeful PNL Constanța, a declarat că s-a autoizolat la domiciliu pentru că s-a întâlnit la rândul său cu senatorul Chițac, care nega vehement că este suspect de coronavirus. Mai mult, senatorul a fost, luni, în Parlament.

Sunt infectați și asistentul personal al senatorului, precum și fiul acestuia. Toți cei patru, aflați în izolare la domiciliu, vor fi transportați la Spitalul județean Constanța.

“Senatorul Chițac a făcut testul pentru coronavirus, așa cum deja știti și rezultatul a ieșit pozitiv. Atât pentru el, cât și pentru soție. Din momentul în care am aflat, am decis să mă autoizolez și eu deoarece ultima data când m-am întâlnit cu domnul senator a fost luni, săptămâna aceasta. Am plecat, ieri, spre Parlament și în momentul când voiam să intru în clădire am primit vestea că domnul Chițac s-a testat pentru coronavirus. Mi-am sunat șeful de la partid și l-am informat despre situație și am plecat spre casă. De atunci, m-am autoizolat și aștep rezultatul testului”, a declarat Bogdan Huțucă pentru Ordinea.ro.