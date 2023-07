„Corp nou” Theo Rose s-a pozat în costum de baie, la scurt timp după ce a născut, iar imaginea a ajuns pe internet! Cum arată acum?!

In articol:

Theo Rose este de departe una dintre cele mai cunoscute și iubite artiste din țara noastră. Încă de când a apărut pentru prima dată în lumina reflectoarelor a fost apreciată de o mulțime de fani, iar acum se bucură de o carieră în plină ascensiune.

Pe plan profesional a reușit să-și clădească un renume, atât în industria muzicală, cât și în lumea cinematografică, întrucât joacă un rol important într-un serial de succes din România. De asemenea, se implică și în numeroase proiecte, iar din acest motiv este admirată pentru talentul și perseverența sa.

Pe plan personal, vedeta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de scenaristul și actorul, Anghel Damian. Relația lor a evoluat rapid, iar de puțin timp au devenit părinții unui copil minunat, Sasha. Acum, cei doi se bucură de clipele frumoase alături de fiul lor.

Theo Rose, apariție surprinzătoare la scurt timp după naștere

Îndrăgita cântăreață este foarte activă pe rețelele de socializare, acolo unde se bucură de o comunitate numeroasă. Vedeta împărtășește atât momentele frumoase, cât și pe cele mai puțin frumoase, cu fanii săi.

Așa s-a întâmplat și de această dată, întrucât Theo Rose a postat mai multe fotografii și filmulețe din vacanța sa de pe litoral. Artista a decis să plece la mare împreună cu familia sa, pentru a petrece câteva momente de relaxare.

Citește și: Mama lui Theo Rose, ipostază emoționantă alături de micuțul Sasha. Cum i-a surprins artista pe cei doi?

Citeste si: Dana Roba vrea să-și facă operație de reconstrucție a mâinilor! Make-up artista ar face orice ca să poată munci din nou: „Nu mai pot cu ele în ghips”- kanald.ro

Citeste si: Actrița Gabrielle Union, criticată pentru că se expune în bikini la 50 de ani. Cum i-a răspuns unui fan. GALERIE FOTO- stirileprotv.ro

Se pare că vedeta s-a refăcut complet după naștere și arată mai bine ca oricând. Pe contul său de Instagram a postat o imagine în care apare într-un costum de baie, care îi pune în evidență silueta.

„Corp nou”, a scris Theo Rose în dreptul fotografiei pe care a publicat-o pe rețelele de socializare.

Theo Rose s-a pozat în costum de baie, la scurt timp după ce a născut [Sursa foto: Instagram]

Citește și: "După operație, a doua zi, am simțit" Ce i s-a întâmplat lui Theo Rose imediat după naștere. Și-a dat seama abia când a ajuns acasă

Citeste si: „ Nu o să mai pot munci niciodată. Pentru siguranța copiilor mei am vrut să divorțez, să fie totul OK.” Dana Roba, cuprinsă de suferința la gândul că nu o să-și mai poată folosi mâinile niciodată- kfetele.ro

Citeste si: Subiecte Titularizare 2023. Ce subiecte au picat? Baremul pentru fiecare probă, pe EDU.ro!- stirilekanald.ro

Citeste si: Cătălin Bordea e devastat! Comediantul, despre perioada dificilă prin care trece: "I-a recidivat cancerul. Încerc să mă țin conștient și lucid pentru că am niște responsabilități"- radioimpuls.ro

Cum a reușit vedeta să scape de kilogramele acumulate în timpul sarcinii?

Theo Rose se bucură din plin de rolul de mamă, iar recent a ales să vorbească despre kilogramele acumulate în sarcină. Vedeta a mărturisit că se confruntă cu mici probleme inestetice, însă acestea se pot rezolva cu ușurință. Tocmai din acest motiv, își dorește foarte mult să scape de celulită și este dispusă să facă sacrificii.

Cu toate acestea, se poate declara o femeie extrem de norocoasă, întrucât arată impecabil și a reușit să scape rapid de 10 kilograme.

Citește și: Theo Rose și Anghel Damian au ajuns cu fiul lor direct în cabinetul medicului. Artista a profitat de moment și și-a făcut și ea un control

„Cred că la operație de cezariană am scăpat instant de 10 kilograme pe masa de operație, adică rugăciunile mele, să rămân cu vreo 55 de kilograme de la 62 s-au dus, că am rămas cu 50 în cap. Nu am avut vergeturi pe timpul sarcinii, doar că după operație, a doua zi, am simțit o mâncărime puternică și am așa, o pată de vergeturi pe un picior, care nu mă deranjează, nu am nicio problemă, dar de celulită vreau să scap.(...) N-am ce să le fac (n. red vergeturilor), dar pentru celulită sunt dispusă să fac câteva chestii ca să scap de ea, că nu se cade la o fată slabă să umble cu celulita pe ea”, a mărturisit Theo Rose pe contul său de Instagram.