Coșmar COVID-DELTA pentru Simona (ex-Sensual)! Lovită din plin, fosta vedetă a pictorialelor sexy, refuză să se vaccineze! ”Nu puteam să dorm de durere”! EXCLUSIV

Simona s-a apucat de afaceri 23:35, iul 6, 2021

În timp ce România își relaxează măsurile, o vedetă suferă din plin din cauza pandemiei de COVID-19. Este vorba de Simona Suhoi, cunoscută pe vremuri sub numele de Sensual, care a primit o veste teribilă: o angajată de-a ei a murit de COVID.

O angajată i-a murit de COVID acum câteva zile

De asemenea, în zonă au fost înregistrate mai multe cazuri de infectări cu temuta tulpină Delta, iar autoritățile vorbesc deja despre un posibil focar. În prezent, vedeta ia în calcul să fac o relocare.

Simona Suhoi (ex-Sensual) și-a deschis, în urmă cu aproximativ un an, un business din fonduri europene. E vorba de o ”făbricuță” de panificație situată într-o localitate din județul Argeș, de unde își transportă produsele în mai multe zone din țară.

Simona apare mai rar la televizor

Recent, ea a primit o veste teribilă: o angajată (din cei 5 pe care îi avea) a murit de COVID-19.

Autoritățile sunt în alertă față de situația din Argeș

Femeia avea mai multe probleme de sănătate și, conform unor surse, ajunsese la un spital din Pitești unde fusese intubată. Într-un final, nu s-a mai putut face nimic, iar femeia s-a stins din viață. Situația este una destul de delicată în zonă deși, oficial, Argeșul este în zona verde, cu o rată mică de infectare. Autoritățile au atras atenția de existența unui focar cu tulpină Delta și se vorbește deja despre transmitere comunitară.

La 1 iulie, din cele 57 de cazuri de COVID-19, varianta Delta, înregistrate la nivel național, 17 proveneau din Argeș. Tot aici au existat și două decese de pacienți cu această tulpină.

"În acest moment nu există evidențe de transmitere comunitară susținută, la nivel național, a variantei Delta. În schimb, există evidențe de transmitere comunitară susținută în municipiul Pitești și comune învecinate”, a transmis, săptămâna trecută, INSP. „În momentul de faţă, rata de vaccinare la nivelul judeţului Argeş este de circa 24%. Tocmai de aceea, cred că e important, atâta timp cât avem cazuri care nu au legătură epidemiologică în ceea ce priveşte infecţia cu această variantă Delta, care nu sunt cazuri de import, care nu sunt cazuri dobândite în urma unui contact cu o persoană care a călătorit în ţări cu prevalenţă crescută. Asta dovedeşte transmiterea la nivelul localităţilor respective, ceea ce înseamnă transmitere comunitară”, a explicat Valeriu Gheorghiță.

Simona Suhoi (ex-Sensual): ”Nu sunt antivaccinistă dar...”

Simona s-a vopsit brunetă dar a rămas sexy

Simona Suhoi nu a vrut să comenteze situația, ”din respect pentru rudele persoanei decedate”. În schimb, ea a recunoscut că nu s-a vaccinat împotriva COVID-19 din cauza unei experiențe pe care a avut-o în urmă cu câțiva ani. ”În 2019 am făcut un vaccin anti-tetanos, după ce am fost mușcată de un maidanez care sărise la cățelușa mea. Ulterior, timp de 7 luni am avut dureri musculare și abdominale, nimeni nu știa de la ce provin. Nu puteam nici să dorm de durere. Până la urmă un medic mi-a spus că ar putea fi o alergie de la unele substanțe din vaccin și mi-a prescris un program intens de detox. Abia după aceea m-am recuperat. Acum mă tem de orice vaccin. Nu sunt antivaccinistă, fiecare face ce vrea cu corpul lui, doar că eu am ales să nu mă vaccinez încă. Nu știu dacă am făcut COVID, nu am avut nici un fel de simptome”, a declarat Simona Suhoi pentru WOWbiz.ro.