Carmen Harra vrea să o execute silit pe Filorna Simonian de ani de zile. În 2011, Carmen Harra a povestit pentru ziarul Ring că i-a fost furată locuința din România și bunurile din ea prin complicitatea notarului public Filora B. Simonian din New York. Se pare că nu a întâmpinat probleme cu autoritățile americane care i-au condamnat la închisoare pe infractori printr-o decizie definitivă şi irevocabilă şi i-au oferit lui Carmen Harra dreptul la despăgubiri de 650.000 de dolari.

“Dificultățile au apărut însă în instanța din România, unde dosarul este blocat. În timp ce autorităţile americane o caută pentru a o pedepsi, statul român o protejează. Acuzata nu s-a prezentat la niciun termen al procesului şi mi-a recunoscut în faţă că mi-a furat banii, casa şi toate bunurile din aceasta. De patru ani mă lupt în justiţie să-mi recuperez casa din România care mi s-a furat.”, a declarat Carmen Harra. (vezi ce a spus Carmen Harra despre efectele izolării)

Carmen Harra vrea să o execute silit pe femeia care i-a furat casa: "E bătaie de joc!"

„Există toate dovezile plus o hotărâre judecătorească emisă în SUA, iar judecătoarea din România pune problema dacă eu sunt sau nu reclamanta. Am prezentat toate dovezile că eu sunt Doina Carmen Harra, i-am arătat certificatul de naştere, cel de căsătorie, ce să-i mai arăt?! Am trimis şi un martor care le-a confirmat că Doina Carmen Mureşan e aceeaşi persoană cu Doina Carmen Harra(…) E bătaie de joc!”, a mai mărturisit Carmen Harra.

Harra a mai făcut o încercare. Pe 26 noiembrie 2019, a cerut executarea silită a lui Simonian, dosarul fiind înregistrat la Judecătoria Sectorului 1. Harra figurează drept creditor, Simonian drept debitor, în timp ce un birou de executori judecătorești este petent. Pe 6 decembrie, judecătorii au dat sentința: „Suspendă judecarea cauzei, în temeiul art. 242 Cod procedură civilă, ca urmare a neîndeplinirii obligaţiilor stabilite în sarcina petentului. Cu drept de recurs pe toată durata suspendării, la instanța ierarhic superioară. Cererea de recurs se depune la Judecătoria Sectorului 1 Bucureşti. Pronunțarea s-a făcut prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței”. Harra nu a făcut, încă, recurs.