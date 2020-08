In articol:

O femeie din Craiova trage un semnal de alarmă, după o simplă vizită în Parcul Nicolae Romanescu, la Grădina Zoo. Craioveanca povestește pas cu pas stadiul în care se aflau animalele. Mai exact, olteanca spune că bietele animale erau însetate și nu aveau apă suficientă de mai multe zile. Ulterior, femeia a hotărât să explice pe Facebook întreaga situație, că poate autoritățile se vor sesiza. Zis și făcut.

"Nici nu stiu cum sa incep. Azi am decis sa merg la plimbare impreuna cu copiii in parcul Romanescu. Ajunsi in dreptul animalelor pur si simplu am ramas socati. Aceste biete animale stau fara apa de cateva zile!

Da, ati citit bine... Revoltata peste masura m-am adresat unui ingrijitor. Omul mi-a spus ca sunt vanele infundate la nu stiu ce pompe si de cateva zile animalele nu au apa. Le mai pun ei cate un castron seara. Un castron pt un urs?!? Pt un bivol?!?

Simteam cum mi se rupe inima cand priveam la bietul urs care statea cu mainile intinse spre toti cei care treceau sa primeasca o sticla de apa sau ceva de mancare. Sarind peste faptul ca in plina vara animalele ierbivore sunt hranite cu fan uscat cand se gaseste iarba la tot pasul, faptul ca sunt tinute captive fara apa ma distruge. Va rog sa distribuiti sa ajunga cat mai departe si sa se ia o masura in asa fel incat aceste biete animale sa fie ajutate." - Ești din Craiova dacă, mesaj postat de Valentina Ghiță.

Autoritățile o contrazic pe craioveancă

După ce postarea și fotografiile cu animalele au devenit virale pe internet, iată că cei de la RAADPFL Craiova au oferit și un răspuns. Aceștia o contrazic pe craioveancă, spunând că animalele primesc apă și mâncare suficientă.

”Având în vedere postarea devenită virală în spațiul public în care o craioveancă susține că animalele de la Grădina Zoologică din Craiova sunt ținute fără apă de câteva zile, conducerea RAADPFL aduce următoarele precizări:

- Animalele de la Grădina zoologică primesc apă și hrană, mâncarea li se asigură după rețetare stabilite de către medici veterinari, la nivel național, pentru animalele din grădini zoologice;

- În ce privește apa, dăm asigurări tuturor că animalele primesc apă corespunzător. Apa de băut le este așezată în interiorul boxelor și nu afară, având în vedere temperaturile ridicate. Apa le este schimbată o dată la câteva ore. Mai mult decât atât, singura problemă care a avut loc în ziua de 6 august a fost cu apa din bazinele de protecție și răcorire pentru animale. Vanele de scurgere de la apa din bazinele de răcorire au fost înfundate (de la păr, hrană, resturi vegetale sau alte obiecte aruncate de către cetățeni, de exemplu paie de băut). În această dimineață, vanele au fost desfundate, iar bazinele de răcorire au fost umplute”, transmit reprezentanții Regiei Autonome de Administrare a Domeniului Public și Fondului Locativ Craiova.

Totodată, aceștia îi asigură pe cetățeni că în perioada verii, hrana şi meniul animalelor sunt schimbate, iar animalele primesc fructe proaspete și hrană suculentă pentru hidratare. Aportul de vitamine și minerale sunt asigurate prin tratamente veterinare de către medicul Grădinii Zoologice.