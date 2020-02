Claudia de la Survivor România are o poveste de viață cutremurătoare. Abandonată la naștere de părinți, ”războinica” a ajuns în grija Statului, în instituția care își căpătase denumirea de „Orfelinatul Groazei” de la Beclean, loc în care fiecare zi era o adevărată luptă pentru supraviețuire.

Claudia de la Survivor a povestit despre totul despre bătăile primite în copilărie

În ciuda tuturor greutăților întâmpinate, Claudia și-a păstrat credința în oameni și în bine. Tânăra a povestit în competiție despre experiența dramatică din orfelinat, amintindu-și despre acea perioada ca o viață trăită în „junglă”, cu lipsuri și bătăi îndurate zile întregi. ”Am o problemă, dacă cineva se leagă cu mâncare, e scandal. Nu suport să îmi spune cineva să mănânc, să mă oblige lumea sa mananc. Îmi amintește de copilărie. Am fost bătută, lovită rău și trebuia să mint că nu sunt bătută . E o durere, de asta nu pot sa iert”, a spus Claudia de la Survivor România după un scandal cu echipa ei, o dovadă clară că, în trecut, viața ei a fost un adevărat coșmar.

Claudia de la Survivor România a trăit un adevărat coșmar. ”Am crezut că nu am să îmi mai revin din stările de rău”

La întoarcerea în țară, concurenta de la Survivor România a dezvoltat și mai mult subiectul hranei, poate și pentru a se înțelege exact de ce, de nenumărate ori, a afirmat că nu poate să mânânce nucă de cocos, așa cum o făceau colegii ei din echipă.

Claudia de la Survivor a trăit un adevărat coșmar în Republica Dominicană! ”Oamenii au crezut că mint sau că mă victimizez. Însă eu, chiar nu puteam să bag în gură cocos. Am fost la spital de nenumărate ori. Mi s-au pus șapte perfuzii din cauza mâncării! Aveam niște dureri groaznice de stomac. Am crezut că nu am să îmi mai revin din stările de rău”, a povestit ”războinica” la FanArena.