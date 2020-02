ANA CRUDU - sora Danielei: Nu are fractura craniană, nu are nicio fractură. Este ochiul vânăt, umflat. Ochiul stâng... Nasul e umflat și vânăt. Nu are fractură la nas, e fisurat doar. Trecând peste vânătăi, se simte dezamăgită, tristă... Că șocul s-a dus, îți dai seama.

După bătaia cruntă încasată de la iubitul croat, Daniela Crudu a fost externată din spital și se recuperează acasă, la tatăl ei. Are fața tumefiată și va trebui să mai facă niște investigații medicale. A căzut pradă violenței din gelozie, povestește sora fostei asistente TV.

Se întorcea din club împreună cu individul cu care trăia o idilă, luptător profesionist de meserie. El o văzuse în acea noapte înconjurată de mai mulți admiratori și atunci a turbat. Băuseră amândoi, iar în mașină, când se întorceau spre casă, Daniela s-a trezit, ca din senin, nimicită cu lovituri de pumni.

Coșmarul prin care a trecut Daniela Crudu, povestit de sora ei: „În drum spre casă, a început să îi dea. I-a dat la față”

ANA CRUDU - sora Danielei: Fiind beat și gelos, în drum spre casă a început să îi dea. I-a dat la față, știi? Cum conducea el din dreapta acolo. I-a venit, probabil, nebunia la cap, eu știu... Când ești gelos își vine nebunia la cap.

Bruneta a refuzat să depună plângere pe numele agresorului, așa că polițiștii sunt legați de mâini. Cu toate că ea a sunat la 112 și s-a plâns că e victima violenței domestice, la spital ar fi spus că s-ar fi lovit în urma unui accident. Bărbatul trebuia să ajungă la audieri astăzi, dar nu a mai fost chemat, astfel că a părăsit țara.

ANA CRUDU - sora Danielei: Știu doar că avea bilet să plece astăzi și cred că a plecat, pentru că nu a depus Daniela plângere și e liber să plece, nu? Să scape de el, nu mai vrea să audă de el. Și pentru ce să depună plângere? Să fie obligată să se mai vadă pe aici, să vină el pe aici? Nu are ce să mai caute. Vrea să plece de tot, să nu îl mai vadă, să nu mai audă de el!

Dacă se răzgândește, are 90 de zile la dispoziție să facă plângere. În lipsa ei, însă, s-ar putea ca nici ordinul de restricție să nu fie prelungit. În momentul de față - croatului îi este interzis să se apropie de Daniela la o distanță mai mică de 200 de metri.

De-a lungul anilor, Daniela Crudu a fost protagonista unor idile cu năbădăi lângă mai mulți bărbați potenți financiar, unii mult mai în vârstă decât ea. Prima celebritate cu care s-a afişat a fost Prinţul Raţiu, dar relația lor s-a scurs rapid. A urmat apoi afaceristul Bogdan Defta, poreclit Mucifer, care a și ajutat-o financiar.

Ruptura dintre ei s-ar fi produs - potrivit presei mondene - când bruneta ar fi sărit în braţele lui Ion Boschet, un alt personaj controversat. S-a vehiculat apoi o legătură mult prea apropiată între fosta asistentă TV și afaceristul Ioan Niculaie, după ce bruneta s-a pozat în elicopterul lui.

Din palmares nu ar fi lipsit prinţul Al Habtoor, un șeic putred de bogat din Emiratele Arabe, care ar fi dus-o în vacanţe scumpe și i-ar fi operit cadouri prețioase. O vreme, bruneta a fost cuplată și cu Alex Piţurcă. De departe, însă, marea iubire a Danielei Crudu a fost fotbalistul Mihai Costea. Cei doi au trăit o poveste tumultoasă de dragoste, presărată cu certuri și violențe.

Daniela Crudu a fost implicată în urma cu câțiva ani și într-un scandal răsunător când procurorii au audiat-o într-un dosar stufos de proxenetism. La acea vreme, era printre cele acuzate că ar fi primit bani ca să întrețină relații intime cu bărbați milionari.