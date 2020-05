Abia după ce televiziunie germane au relatat despre coşmarul din care luptă să scape cu viaţă, au fost trimsie echipe de decontaminare la abator şi a început testarea tuturor angajaţilor, majoritatea imigranţi din România, Bulgaria şi Polonia. Ministrul Muncii, Violeta Alexandru a anunţat că se va deplasa în Germania pentru a verifica situaţia muncitorilor români.

În spatele unui gard metalic, închişi ca să nu poată părăsi casa ruşinos de mică în care locuiesc, angajaţii aşteaptă rezultatul testelor pentru Covid-19.

Primele cazuri de infectare au apărut încă de săptămâna trecută, când s-au infectat 100 de muncitori, 60 dintre ei români, iar focarul s-a extins repede având în vedere că toţi dorm la grămadă, nu i-a îngrijit nimeni, iar angajatorilor le-a păsat se pare doar de orele pe care le munceau, indiferent de starea de sănătate. Bilanţul a ajuns rapid la 260 de bolnavi în astfel de condiţii inumane.

Anne-Monika Spallek, Green Party representative in Coesfeld:



”Migranţii care muncesc acolo merg cu autobuzul şi locuiesc în aceeaşi casă. Dacă o persoana este infectată, atunci toţi ceilalţi care erau în autobuz sau în casă sunt infectaţi”.

Iulian are 48 de ani. Este plecat din Bacău ca să câştige un ban in plus pentru familia lui, dar... a ajuns să se roage acum să scape cu viaţă:



”Stăm ca la închisoare. Ca un leu în cuşcă”.

Situaţia extrem de gravă a muncitorilor din Europa de Est a atras numeroase proteste din partea activistilor pentru drepturile omului, care au considerat că la abatorul din Renania de Nord-Westfalia este vorba despre sclavie modernă!

Toţi angajaţii, deşi infectaţi mai mult de jumătate dintre ei, au fost lăsaţi de izbelişte, să se îmbolnăvească pe capete.

Locuitorilor din oraş le era chiar teamă să mai iasă din case ca nu cumva să se întâlnească cu români infectaţi la supermarket, de exemplu.

Abia după valul de proteste şi numeroase reportaje la televiziunile germane s-a făcut ceva pentru aceşti bieţi muncitori nevinovaţi, care nu mai aveau nicio şansă. Autorităţile sanitare au început tetstarea tuturor angajaţilor şi au luat în sfârşit măsuri de protecţie pentru ei.

Iulian nu mai are voie acum să iasa din casă, astfel că mâncarea este asigurată de autorităţi. Deşi meniul nu este foarte consistent, acesta nu se plânge.

Ministrul Muncii, Violeta Alexandru, a anunţat că va merge în Germania pentru a verifica situaţia muncitorilor români. Promisiuni vin si de la autorităţile germane.