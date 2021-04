Coșmarul unei femei din județul Suceava! Preotul din sat i-a interzis să divorțeze de soțul abuziv și alcoolic: „Refuză să se culce cu el...”

In articol:

Cristina, o femeie de 42 de ani din localitatea Vârfu Dealului, județul Suceava, susține că a fost agresată fizic și psihic de soțul ei în ultimii cinci ani. Cei doi sunt împreună de 15 ani și au împreună cinci copii.

Bătăile au început în ultimii cinci ani de zile, după ce s-a născut ultimul copil al cuplului. Bărbatul a început să consume tot mai multe băuturi alcoolice, care îl fac să își piardă cumpătul.

Femeia și-a făcut curaj și a povestit pentru publicația locală Crai nou prin ce momente dificile a trecut. În luna martie, femeia nu a mai suportat bătăile soțului și a sunat la Poliție, iar soțul ei s-a ales cu dosar penal. Femeia a menționat că ar fi luat în considerare o împăcare cu soțul ei dacă ar fi văzut o schimbare în comportamentul său.

„De Buna Vestire am făcut peşte, că era dezlegare, şi ne-am pus să mâncăm toţi. El, care începuse să bea de cu o zi înainte, a luat sticla de votcă şi a pus-o sfidător pe masă şi bea direct din ea. Spunea: «Na, să crăpi tu de ciudă». L-am lăsat în plata lui, pentru că aveam un unchi în vizită. De când a venit acasă, mă tot ameninţa să-mi retrag acţiunea de divorţ, că, dacă nu, zile bune, nu voi avea. Şi chiar ameninţări mai grele. Apoi a început nebunia, aşa că am chemat poliţia, care a emis ordin şi l-a scos din casă. Am hotărât să divorţez pentru că îmi ajunge. Dacă s-ar îndrepta şi ar deveni om de casă şi tată la copii, poate m-aş mai gândi. Dar el nu a dat niciun semn de îndreptare. Am 5 copii şi cel mai mult mă gândesc la ei, pentru că, la felul cum se poartă, le dă o învăţătură foarte proastă. Sunt multe de povestit”, a spus femeia, pentru sursa citată.

O femeie de 42 de ani din județul Suceava a fost bătută de propriul soț, iar preotul satului i-a interzis să divorțeze[Sursa foto: PixaBay]

Explicațiile preotului care a sfătuit-o pe femeie să nu divorțeze: „Refuză să se culce cu el...”

Femeia în vârstă de 42 de ani a dezvăluit că a vrut să ceară ajutor în urmă cu mai mult timp, însă preotul din sat ar fi amenințat-o să rămâne fără bani și fără copii dacă își părăsește soțul.

Părintele a răspuns acuzațiilor care i-au fost aduse și susține că a încercat doar să îi împace pe cei doi, iar principalul motiv pentru care există conflicte este faptul că soția refuză să întrețină relații intime cu soțul ei.

„Trebuie să fie o creştină care are bărbat şi copii. Eu m-am băgat să fac împăcare, am chemat-o la biserică de două ori, dar n-a venit. Sunt 5 copii la mijloc şi pe mine mă doare, dar dacă a ieşit aşa nu mă mai bag, o să-i las în treaba lor. (…) Să vă mai spun cum vine problema şi de unde începe totul. Ea refuză să se culce cu el. Când un bărbat vine acasă de la drum şi are nevoie de soţie, şi ea refuză, ce se întâmplă în casă?”, a declarat preotul.