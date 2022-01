Cosmin Olăroiu a ridicat un bloc pe Kiseleff, aproape de Arcul de Triumf! Apartamentele ajung la 2,2 milioane euro! EXCLUSIV

In articol:

Cosmin Olăroiu a dat o lovitură de proporții, după ce a ridicat un mic bloc de locuințe de lux la celebra adresa Kiseleff 16, acolo unde se afla una din cele mai spectaculoase vile din București, deținută de omul de afaceri Stelian Gheorghe.

Firma lui Olăroiu a cumpărat de la RAAPPS și locuri de parcare pentru viitorii locatari

Apartamentele din blocul lui Olăroiu au fost scoase la vânzare pentru 1,7 milioane euro (3 camere) și 2,2 milioane euro (4 camere) plus TVA. Recent, firma lui Olăroiu a achiziționat de la RAAPPS și 6 locuri de parcare situate în imediata apropiere a locației, pe Kiseleff nr 20.

Așa arată blocul lui Cosmin Olăroiu [Sursa foto: Sursa: Ang Luxury]

Cosmin Olăroiu, devenit în ultimii ani un jucător important pe piața imobiliară premium din Capitală, a cumpărat în 2018 firma Steda Residence de la Stelian Gheorghe, considerat un apropiat al Elenei Udrea și al lui Dorin Cocoș, cunoscut pentru despăgubirile mari primite de la ANRP pentru drepturile litigioase cumpărate de la proprietarii unor terenuri în curs de retrocedare.

A transformat o vilă superbă într-un bloc de lux

Vila din Kiseleff se afla în patrimoniul firmei Steda Residence, conform unor informații în presă, iar din iunie 2018, Olăroiu a preluat firma cu tot cu imobil. Doi ani mai târziu, Steda Residence a obținut autorizație pentru ”modernizare, consolidare, recompartimentare și extindere”, iar recent, apartamentele din blocul de lux apărut în locul vilei au fost scoase la vânzare prin intermediul unei agenții imobiliare.

Steda Residence SRL îl are ca unic asociat pe Cosmin Olăroiu iar în 2020 a avut o cifră de afaceri de 18,8 milioane lei și o pierdere de 2,7 milioane lei. Firma are în prezent 59 de angajați și are ca obiect principal de activitate ”lucrări de construcție a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale”.

Așa arăta vila pe care a cumpărat-o Olăroiu [Sursa foto: Sursa: Igloo.ro]

Cosmin Olăroiu este unul dintre cei mai bogați antrenori români, care, de-a lungul carierei a adunat aproximativ 60 de milioane de euro doar din salarii la echipe din Orient. Recent, el a investit 25 de milioane de euro într-un complex rezidențial în stațiunea Mamaia, în apropierea hotelului Iaki deținut de Gică Hagi. De această afacere se ocupă fiul antrenorului, Dani Olăroiu.

