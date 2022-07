Cosmin Seleși, la un pas de a semna cu rivalii! Postul TV care i-a făcut o ofertă de nerefuzat: "Avem multe proiecte la care vom lucra"

In articol:

Cosmin Seleși a ales să renunțe la rolul de prezentator în emisiunea pe care o modera alături de Alina Pușcaș, însă pare că este decis să-și continue cariera în televiziune.

Recent, actorul a anunțat că a primit o ofertă de nerefuzat și este pe cale să semneze cu un post concurent.

Cosmin Seleși: "Acum sunt acasă, analizez ofertele"

După o pauză de câteva luni, în care nu a mai apărut pe micile ecrane, Cosmin Seleși a anunțat că se gândește să revină în televiziune. Fostul coleg al Alinei Pușcaș a primit mai multe oferte de la un post concurent, iar din toamnă ar putea prezenta o nouă emisiune, care va fi difuzată în locul celei moderate de Cabral: "Acum sunt acasă, analizez ofertele. Da, am prezentat în locul lui Cătălin Măruță, dar momentan nu știu nimic sigur despre ce voi face în televiziune.", a declarat Cosmin Seleși, pentru click.ro.

Cosmin Seleși [Sursa foto: Captură video]

Cu ce se ocupă Cosmin Seleși de când și-a dat demisia din televiziune?

Chiar dacă a renunțat la emisiunea pe care a prezentat-o ani la rând, Cosmin Seleși nu duce lipsă de proiecte. Fostul coleg al Alinei Pușcaș încearcă să se împartă între concertele pe care le susține cu formația și prima lui pasiune, teatrul: "Sigur este că am început să am concerte cu Cosmin Seleși Band și că abordăm un repertoriu interesant de muzică românească, piese pe care nu s-a gândit nimeni să le folosească în concerte și să le readucă la viață. În plus, am început să facem filme cu Alin Panc și Văru Săndel, așa că avem multe proiecte la care vom lucra. Este important că avem treabă.

De ce Teatrul Muzical Ambasadorii? Pentru că este un teatru tânăr, din punctul meu de vedere, e un teatru muzical, e o provocare pentru mine. Cred că arta spectacolului poate fi dusă și exploatată la maxim, atât timp cât ai în teatru și coregrafi, balerini, interpreți, cântăreți, și actori. Eu cred că împreună vom face niște proiecte minunate. Să ne ajute bunul Dumnezeu să scăpăm de pandemie odată și să se întoarcă încet, încet publicul în sala de teatru. Împreună, cred că o să oferim tuturor spectatorilor care vor veni la noi la teatru spectacole minunate și pline de magie, magia teatrului.", a adăugat Cosmin Seleși, pentru sursa amintită.

Cosmin Seleși [Sursa foto: Facebook]