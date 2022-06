Cosmin Seleși și-a cerut partenera de soție într-un mod atipic: ”Așa am simțit”. Cum a reacționat Irina în fața actorului

In articol:

Cosmin Seleși se laudă cu o viață profesională de excepție. Este cunoscut ca fiind actor de teatru și film, prezentator și cântăreț, meserii pe care le face cu plăcere, dar la fel de bine o duce și pe plan personal.

Fostul prezentator TV își ține familia departe de lumina reflectoarelor, puține fiind dățile în care vorbește despre soția și copiii săi.

Cosmin Seleși: ”Irina este parte din sufletul meu”

Însă, în cadrul podcast-ului susținut de Cătălin Măruță, Seleși a vorbit la superlativ despre femeia din spatele său. Actorul și-a spus soția pe un piedestal, însă a recunoscut și cum a ajuns să o ia de nevastă.

Dacă acum sunt un cuplu care-și permite orice, banii nefiind o problemă pentru ei, pe vremea când încă nu erau căsătoriți, Cosmin și Irina locuiau într-o garsonieră deloc spațioasă.

Chiar și așa, deși casa era mica, iubirea lor a fost atât de mare încât actorul a îngenunchiat în fața celei care l-a făcut tată de două ori.

Într-un moment oarecare, fără să aibă vreun inel de logodnă la purtător, Cosmin Seleși i-a mărturisit Irinei că și-o dorește de soție, lucru care s-a și întâmplat. Inelul a venit imediat după și a fost exact așa cum și-l dorea mireasa.

”Eram în garsoniera mică din Drumul Taberei, venisem într-o după-amiază de la filmare și nu știu cum ne-am intersectat și am zis: ”Auzi, nu vrei să fii soția mea?” Dar așa fără nimic, așa am simțit în momentul ăla, i-am spus și ea a zis da. Am zis că n-am inel și am plecat la mall să-i iau inel. Am fost la mall și i-am luat inel. Se uita la unu care era vreo 9.000 de lei și unu care era vreo 5.000 de lei, îi plăceau amândouă. Eu îmi făceam calculul, îmi intraseră banii de pe filmări, dar nu puteam să le iau pe amândouă”, a spus Cosmin Seleși.

Acum, căsătoriți fiind de zeci de ani, dar și părinții a doi copii minunați, Cosmin Seleși mărturisește că Irina este femeia care a știut mereu cum să-l țină cu picioarele pe pământ, completându-l perfect.

”Irina este parte din sufletul meu, îmi completează acea mică parte din inimă care mă face împlinit, fără ea nu reușeam, mă ține pe linia de plutire”, a mai spus fostul prezentator al show-ului de transformări.