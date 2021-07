Cosmin Stanciu părăsit de iubită după Survivor! Primele declarații: „Îmi doream un copil de mult timp”

Cosmin Stanciu [Sursa foto: Instagram] 20:16, iul 23, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Cosmin Stanciu, fostul concurent din tabăra Faimoșilor de la Survivor România a decis să le răspundă curiozităților internauților și a dat din casă mai multe informații în ceea ce privește viața sa amoroasă. Se pare că după ce s-a întors de la show-ul de supraviețuire nimic nu a mai fost la fel, iar el și partenera lui de viață de la acest moment au decis să încheie și să meargă pe drumuri

separate. Totodată, fostul Faimos este un familist convin și își dorește enorm să înceapă și acest capitol din viața lui. Iată ce le-a dezvpluit fanilor de pe rețelele de socializare.

Cosmin Stanciu și Laura, iubita lui, s-au despărțit

Internauții au observat că pe pagina lui de Instagram, Cosmin stanciu nu avea nicio poză cu Laura, partenera lui de viață și i-au cerut în repetate rânduri să le arate poze cu ea. Ei bine, acesta le-a dezvăluit că nu poate face asta din nou motive, pentru că ea nu și-ar dori să se expună în media și al doilea pentru că nu mai formează un cuplu.

„Mă întreabă cineva dacă am iubită, cineva mă întreabă dacă le arăt poze cu Laura, Laura fiind iubita mea, și acum, dacă mai am iubită. Poze cu Laura nu aș fi trimis niciodată pentru că nu e ea genul să apară la televizor sau în media. Dar, răspund la cealaltă întrebare, nu, nu mai am iubită, nu mai suntem împreună, așa că nici nu pot să trimit poze că nu mai suntem împreună”, a declarat Cosmin Stanciu într-un live, pe Instagram.

Fostul Faimos vrea să devină tată

Cosmin Stanciu visează să-și întemeieze o familie, iar pe lista planurilor de viitor are trecut și un copil. Fostul Faimos își dorește enorm să găsească femeia potrivită care să-l facă tată. El spune că niciodată nu ar face acest pas cu o femeie cu care nu simte lucrul ăsta și speră ca în curând să-și îndeplinească toate obiectivele pe plan personal.

„Mă întreabă cineva dacă as vrea să am copil. Bineînțeles, cred că oricine își dorește copil. Eu imi doream copil de mult, dar nu am găsit persoana cu care să fac asta. Da, imi doresc de mult timp si cu siguranta o voi face atunci cand voi gasi persoana potrivita. In rest, nu m-as inhăma la așa ceva dacă nu e persoana care trebuie”, a mai spus fostul Faimos.