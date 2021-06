Cosmin Stanciu, primele declarații după ce a părăsit Survivor România: ”Am rămas cu un semn de întrebare”

Cosmin [Sursa foto: Instagram] 16:08, iun 18, 2021 Autor: Cristina Ionela

Cosmin Stanciu a părăsit Survivor România, seara trecută, din motive medicale. Faimosul se confruntă cu probleme de sănătate, iar medicii nu i-au mai dat acordul să intre pe traseele din Dominicană. Cosmin a fost nevoit să părăsească emisiunea fenomen de la Kanal D, având probleme cu plămânii.

Sportivul regretă că a fost nevoit să renunțe la competiție după aproape jumătate de an și spune că Survivor România va fi pentru totdeauna o provocare pe care nu a putut-o duce la bun sfârșit.

”Sunt trist, dezamăgit, e acel moment în care de ciudă îți vine să plângi, dar nu o să fac asta. Tot ce mi-am propus in viață am făcut singur și mereu am reușit, atât pe plan sportiv și viața mea de zi cu zi. O sa ajung cel mai mare antrenor, însă Survivor este unul dintre obiectivele pe care nu le-am putut îndeplini. E mentalitatea de campion și atunci când pierzi e greu. Survivor e o competiție extrem de grea, este o experiență unică și ceva din care înveți foarte multe”, a spus Cosmin Stanciu, în consiliu, seara trecută.

Cosmin[Sursa foto: Instagram]

Cosmin Stanciu, declarații din aeroport

Cosmin a ținut să le mulțumească tuturor oamenilor care au fost lângă el de-a lungul competiției, tuturor celor care l-au susținut și l-au votat. Fostul faimos a vorbit despre experiența Survivor direct de pe aeroport.

” Salutare tuturor. Iata ca dupa aproximativ 6 luni de trait pe insula si jungla din Dominicana, in sfarsit mi-am recapatat si eu telefonul. Dupa cum bine ati vazut aseara, emisiunea Survivor s-a incheiat pentru mine, din pacate s-a incheiat intr-un mod in care nu mi-as fi dorit niciodata, practic am ramas cu un semn de intrebare, daa as fi putut sau nu as fi putut ajunge in finala...nu a tinut de mine, din pacate medicii au hotarat ca ar fi mai ok pentr mine sa nu mai intru in competitie si a trebuit sa accept decizia lor si s-o respect”, a spus Cosmin.