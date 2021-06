Cosmin Stanciu spune ce crede despre Elena Marin la Survivor România. „Merită să ajungă în finală!”

Elena Marin și Cosmin Stanciu 23:33, iun 17, 2021 Autor: Loredana Dobre

In articol:

Cosmin Stanciu a fost eliminat din competiția Survivor România, după aproape jumătate de an petrecut în Dominicană, din cauza problemelor grave de sănătate cu care s-a confruntat în ultima perioadă. Sportivul le-a adresat câteva cuvinte colegilor săi de echipă, în ultimul său consiliu.

Ce spune Cosmin Stanciu despre Elena Marin la Survivor România

Cosmin Stanciu a vorbit despre atitudinea Elenei Marin de la începutul competiției și spune că Faimoasa este una dintre persoanele care merită să ajungă în Marea Finală Survivor România 2021, sezonul 2. „Elena e o persoană cu foarte mult bun simț, o persoană educată. Are o mică problemă, pentru că ia anumite lucruri foarte personal și le poate tranforma într-o drama și nu e bine pentru ea.

Eu cred ca e una dintre persoanele care merită să ajungă în finală. E femeie și a îndurat tot ce am îndurat noi bărbații. Am realizat că este puternică psihic. Elena este o persoană puternică psihic. De multe ori am simțit că are o încredere în mine și îmi cerea să merg cu ea pe traseu. Daă se împiedica, se ridica și simteam că nu are nicio teamă că va ajunge la final. Îi mulțumesc pentru lucrul ăsta, că a avut încredere în mine”, a spus Cosmin Stanciu despre Elena Marin.

Cosmin Stanciu, probleme grave de sănătate la Survivor România

Cosmin Stanciu regretă că este nevoit să renunțe după aproape jumătate de an și spune că Survivor România va fi pentru totdeauna o provocare pe care nu a putut-o duce la bun sfârșit. El dezvăluie că are probleme mari la un plâmân, iar condițiile vitrege din Dominicană nu i-au permis recuperarea.

„Mă simt ok, dacă nu fac eforturi. Mă aflu sub supraveghere medicală și fac tratament, dar nu pot intra pe traseu. Nu sunt apt să intru pe traseu. Din păcate pentru mine, ăsta era momentul de care îmi era cel mai teamă și s-a întâmplat. Pe principiul, de ce ți-e frică, de-aia nu scapi.

La ultimul joc pe care l-am avut am acuzat niște dureri în zona spatelui, în zona pieptului, probleme pe care le-am avut și acasă. Aceste probleme au dus la insuficiență respiratorie, practic un plâmân este afectat și din cauza asta nu puteam respira și aveam durerile acelea. Aici la Survivor totul este greu, mă refer la condițiile în care trăim, stăm în ploaie, stăm în curent și nu e ok pentru organismul nostru.

Astea sunt consecințele. Sunt trist, dezamăgit, e acel moment în care de ciudă îți vine să plângi, dar nu o să fac asta. Tot ce mi-am propus in viață am făcut singur și mereu am reușit, atât pe plan sportiv și viața mea de zi cu zi. O sa ajung cel mai mare antrenor, însă Survivor este unul dintre obiectivele pe care nu le-am putut îndeplini. E mentalitatea de campion și atunci când pierzi e greu. Survivor e o competiție extrem de grea, este o experiență unică și ceva din care înveți foarte multe”, a spus Cosmin Stanciu.