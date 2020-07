In articol:

Cosmina Adam, reacție după ce Vulpița și Viorel au fost infectați. Cosmina Adam este noua asistentă tv de la Acces Direct, după scandalul în care a fost implicată Emily Burghelea. Tânăra moldoveancă a avut o primă reacție în urma acuzațiilor aduse Mirelei vaida și emisiunii pe care o prezintă.

Asistenta tv a postat pe pagina ei de Instagram o fotografie, alături d eun mesaj cu subînțeles la întregul scandal. „Din tot ce ni se întâmplă trebuie sa învățam, să apreciem mai mult și să fim multumiți ca suntem bine și sănătoși!❤️”, a declarat Cosmina Adam.

Emily Burghelea, fosta asistentă, a făcut declarații șocante la adresa Mirelei Vaida. După ce a aflat că Vulpița și Viorel au fost infectați cu coronavirus, blondina a făcut un live pe Instagram în care o acuză pe moderatoarea emisiunii că minte în legătură cu toate măsurile de protecție.

Vulpița și Viorel au fost infectați cu coronavirus! Emily Burghelea a confirmat în urmă cu puțin timp, într-un live pe Instagram, informațiile transmise de WOWBIZ.RO. Fosta asistentă tv a făcut dezvăluiri incredibile! Aceasta a declarat că s-a întors din Italia în perioada în care a izbucnit focarul și era suspectă de coronavirus, iar cu toate acestea, producătorii au decis ca emisiunea să continue.

Emily Burghelea o acuză pe Mirela Vaida că și-a mințit telespectatorii atunci când au spus că se iau toate măsurile de protecție împotriva pericolului infectării cu COVID-19.

„Mirela Vaida minte! M-a enervat ipocrizia cu care Mirela Vaida a ieșit pe post și a spus că se respectă toate regulile, că avem dezinfectant. Eu, Emily Burghelea, am fost suspectă de coronavirus, am respectat toate normele. Eu când le-am spus lor că nu mă simt bine când am venit în România, nimeni n-a zis nimc despre subiectul ăsta. Toate lumea s-a dus la muncă și nu știau că sunt suspectă de coronavirus. Nimeni nu purta mască și eram și mulți”, a declarat fosta asistentă tv. (Citeste si: Ce a pățit Mirela Vaida în Herăstrău, după serialul „Vulpița”: „Rage...”)