Cosmina Păsărin, primele declarații despre căsătorie! Ce a avut de spus bruneta despre acest subiect: „Nu am vrut să fac neapărat acest pas”

Cosmina Păsărin se numără printre cele mai cunoscute și îndrăgite vedete de la noi din țară. Bruneta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de iubitul ei, iar recent a vorbit despre cel mai important pas din viața ei, mai exact despre căsătorie.

Cosmina Păsărin, declarații despre căsătorie

Cosmina Păsărin este una dintre cele mai îndrăgite vedete de la noi din țară, având o carieră de succes. Pe plan personal lucrurile nu au fost chiar atât de roz pentru ea, având în vedere că nu și-a întemeiat o familie până la vârsta de 41 de ani. Chiar și așa, bruneta este într-o relație stabilă și este foarte fericită, iar recent a vorbit și despre capitolul căsătorie și a ținut neapărat să precizeze de ce nu a făcut până acum acest pas.

„Eu nu sunt o persoană care s-a gândit la acest aspect sau la această etapă a vieții (n.r. la căsătorie) de-a lungul timpului. De ce? Nu știu să îți spun. Pur și simplu cred că așa sunt construită. Nu am făcut un scop din asta, nu a reprezentat o miză pentru mine, nu am vrut să fac neapărat acest pas și tocmai de aceea, acum cu atât mai mult sunt mai liniștită din punctul ăsta de vedere, pentru că nu e ceva ce simt că trebuia să fac și nu am făcut”, a

Cosmina Păsărin preferă solidaritatea în defavoarea căsătoriei

mărturisit Cosmina Păsărin, în cadrul unei emisiuni TV.

În cadrul aceleiași emisiuni, Cosmina Păsărin a dezvăluit că se emoționează atunci când vede alte persoane care se căsătoresc, însă acest lucru nu este făcut pentru ea. Vedeta a mărturisit că preferă o relație solidă și înțelegere, în defavoarea formalităților unei căsătorii.

„E ok așa, adică e perfect în regulă.(...) A nu se înțelege că eu am o problemă în general cu căsătoria. Ba chiar sunt și momente când mă emoționez dacă, de exemplu, văd tineri căsătoriți sau văd imagini de la nunta cuiva, dar nu e ceva ce mi-am dorit neapărat să trăiesc, adică în interior, pur și simplu, nu am acea trăire. Și da, este important de precizat că mai degrabă ai un parteneriat solid, o relație care funcționează oricum, indiferent de aceste detalii decât să nu lași timp cunoașterii atât cât ar trebui și să faci repede acești pași pentru că trebuie. Adică mai degrabă ai un partener cu care te înțelegi sau o parteneră cu care te înțelegi, cu care rezonezi, cu care ești compatibil”, a adăugat vedeta.