Costel Biju, declarații emoționante despre mama lui! Ce a mărturisit despre femeia care i-a dat viață: „Mă iubește cel mai mult”

Coatel Biju este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști din România. Acesta a devenit cunoscut acum mulți ani datorită talentului său. De-a lungul carierei sale, manelistul a scos foarte multe melodii care au fost ascultate de foarte mulți oameni la petreceri, însă puțini îi știu și poveștile de viață.

El a vorbit recent despre mama lui și despre relația pe care el o are cu ea.

Costel Biju, sensibil când vine vorba de familie

Citeste si: “Am fost foarte afectată.” Catinca Roman, prima reacție după ce sora ei, Oana, a dezvăluit că nu vrea să-și viziteze mama- kfetele.ro

Costel Biju este un familist convins. Artistul își iubește foarte mult familia, iar punctul cel mai sensibil al acestuia este chiar mama sa. Invitat la emisiunea „Fiță cu Adiță”, manelistul a mărturisit că între el și cea care i-a dat viață este o legătură foarte strânsă și că ea este cea care simte cel mai bine atunci când el nu este bine, fără ca să îl vadă.

Manelistul își respectă și iubește foarte mult mama. La rândul său, el știe foarte bine că ea este cea care îl iubește la fel de mult.

,,Familia mea, copiii și mama mea, pe care o iubesc. Pentru mine mama înseamnă grijă, durere, educație, mama mea mă iubește cel mai mult și eu pe ea la fel. Orice părinte își iubește cel mai mult copilul. Ea mă simte când am vreo problemă, fără să mă vadă, e conexiunea. De multe ori vin la ea obosit, mă scutur puțin și după mă sună și îmi spune că am grijă de mine, să am grijă ce mănânc”, a declarat artistul.

Care este relația dintre mama lui Costel Biju și soția lui

Un alt subiect pe care manelistul l-a atins a fost relația dintre soția lui, Andreea, și mama sa. Dacă de multe ori relațiile dintre soacră și noră nu sunt unele tocmai bune, acest lucru nu se poate spune și în cazul soției lui Costel Biju și a mamei sale. Vedeta a dezvăluit că cea care i-a dat viață este foarte mulțumită de partenera lui de viață și că o iubește ca pe fata ei.

,,Mama mea o iubește pe Andreea ca pe fetele ei, este mulțumită de ea până la Dumnezeu”, a mai adăugat artistul.