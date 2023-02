Costel Biju, mărturisiri emoționante despre familie! Ce face de fiecare dată când se întoarce de la concerte și cum își alintă soția: "Ea a fost prima mea iubită, cu ea am rămas"

In articol:

Costel Biju se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, vedeta a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Costel Biju, mândru de copiii lui

De asemenea, cântărețul este foarte activ pe rețelele de socializare și îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Costel Biju are o familie de care este foarte mândru. Nu mulți știu, dar copiii săi îi calcă pe urme, având deja proiecte cu artiști celebri. Invitat la emisiunea Fiță cu Adiță, Biju a vorbit deschis despre familia sa, ce iubește el cel mai mult. Ba chiar a dezvăluit care e primul lucru pe care îl face atunci când se întoarce acasă de la cântări.

"Am pentru cine să muncesc, pentru cine să plec de acasă să le ofer un viitor și o viață cât se poate de frumoasă. Soția mea este icoana mea sfântă și copiii mei la fel. Atunci când mă întorc de la evenimente, din turnee, din țară și merg în camerele băieților mei, îi sărut și abia apoi mă pun și eu în pat. E un ritual. Sunt comorile mele, Toni și Dani. Copiii mei îmi calcă pe urme, dar nu pe același gen de muzică. Ei sunt pe trap. Sunt cunoscuți băieții mei. Toni are melodii cu GoldenBoy, Alex Velea și cei care sunt acolo la el, are cu Tzancă, prietenul meu. Urmează acum, are un proiect, o melodie senzațională cu Bogdan de la Ploiești. Chiar vreau să le mulțumesc amândurora.", a declarat Costel Biju.

Costel Biju, declarație de dragoste pentru soția sa

Costel Biju își iubește mult soția, iar cei doi au o poveste impresionantă. Sunt împreună de 20 de ani, iar ea este prima iubire a manelistului. O alintă într-un mod aparte și o descrie în cel mai frumos mod. Nu o neglijează deloc când e plecat în deplasare, răspunzându-i prompt de fiecare dată.

"Eu îi răspund soției mele, dar nu mă sună ea cu cameră. Îmi țin telefonul deschis, îi spun că sunt bine, sunt ok, să stea liniștită, că mai stau puțin și vin acasă. Nu o neglijez niciodată pe partea asta. pe lângă icoana mea, ea mai este frumoasa mea, naturala mea, prima și ultima iubire a mea. Ea a fost prima mea iubită, cu ea am rămas. Exact 20 de ani avem de când suntem împreună, de la 17 ani. Împlinește Toni al meu 17 și noi am luat-o înainte cu trei ani să îmi dăruiască un băiețel.", a mărturisit Costel Biju, la Fiță cu Adiță.

