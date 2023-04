Costel Biju, surprins la o clinică medicală din Capitală! Avem primele declarații ale artistului despre operația pe care a fost nevoit să și-o facă: "Am avut o gâlmă foarte mare la ceafă" | EXCLUSIV

In articol:

Costel Biju se numără printre cei mai îndrăgiți și apreciați artiști de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, artistul a reușit să adune de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas.

Costel Biju, surprins la o clinică din Capitală

De asemenea, cântărețul este foarte activ pe rețelele de socializare și îi ține la curent pe fani cu aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Costel Biju a fost surprins de paparazzi WOWbiz într-o ipostază mai puțin așteptată. Acesta a lăsat microfonul puțin deoparte și și-a făcut drum la o clinică din București. Cu mersul hotărât și atitudinea de adevărat artist, Costel Biju parcă abia aștepta să ajungă la programare. Nu am putut trece cu vederea nici stilul vestimentar, care, ca de obicei, s-a păstrat într-o notă modernă și actuală.

Costel Biju a intrat la Clinică, tot un zâmbet și voie bună, semn că intervenția pe care urma să și-o facă era demult așteptată și dorită. La ieșire, artistul a dat nas în nas cu paparazzi, iar cu această ocazie a, aflat și despre ce operație este vorba.

Costel Biju, totul despre operația făcută

Costel Biju ne-a povestit că a fost nevoit să își elimine un lipom din zona cefei, așa că a făcut o vizită la clinica unui doctor drag sufletului său.

Artistul ne-a mărturisit că operația a fost un succes, fără dureri și ne-a dezvăluit și prețul unei astfel de proceduri.

"Am fost la clinica doctorului Alin Bortolini, pentru că am avut în zona cefei un lipom inestetic și am vrut să scap de el. Operația a ieșit foarte bine și în afara faptului, domnul doctor Alin Bortolini mi-a sugerat să îmi facă și o blefaroplastie superioară, pe care am făcut-o și pe aceasta cu succes. Am fost, pentru că vreau să fac tot ce este mai bun și mai frumos pentru mine. Absolut nu am simțit nimic în timpul operației. Am fost operat cu anestezie locală doar și chiar râdeam, făceam caterincă în timpul operației, nu am simțit nimic. Domnul doctor este un doctor excelent, pe care îl recomand cu toată încrederea. Blefaroplastia costă undeva pe la 1000 și ceva de euro, iar lipomul puțin mai scump, pentru că a fost destul de măricel. Am avut o gâlmă foarte mare la ceafă. Estimativ a fost cam 1700-1800 de euro.", a declarat Costel Biju, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

