Costel Biju, totul despre unele dintre cele mai grele momente: "Aveam doi noduli". Artistul a povestit cum era să rămână fără voce

In articol:

Anul 2016 a fost unul plin de provocări pentru Costel Biju. Nu sunt mulți cei care știu că artistul a avut parte de momente dificile în urmă cu mai bine de 4 ani, atunci când a descoperit că avea doi noduli pe corzile vocale.

Operația a fost imediat necesară și a decurs perfect, însă când și-a revenit din anestezie și a vrut să vorbească, manelistul a avut parte de o adevărată surpriză.

Artistul a suferit o operație la corzile vocale și nu a putut să vorbească și nici nu se punea problema de cântat. Dumnezeu însă nu l-a lăsat, iar după vizita la Arsenie Boca manelistul și-a revenit, primele cuvinte rostit i-au fost adresate fiului său.

Costel Biju a povestit totul la "Duet cu Alexandra Ungureanu", la Kanal D2. Artistul a mărturisit că timp de câteva zile, după operație, a trăit momente extrem de grele, fiindu-i teamă că și-ar putea pierde vocea.

Costel Biju [Sursa foto: Captură YouTube]

Costel Biju, totul despre momentul în care a suferit operația la corzile vocale

Costel Biju este unul dintre cei mai iubiți artiști din România, iar fanii i-au fost întotdeauna alături.

În 2016, Biju a trecut printr-un mare moment de cumpănă, atunci când a fost operat pe corzile vocale. Artistul a spus întreaga poveste impresionantă la "Duet cu Alexandra Ungureanu".

Citește și: VIDEO „Să faceți curat” Bogdan de la Ploiești, gest surprinzător în sala de cinema, după ce fanii săi i-au dat de lucru la curățenie. Manelistul a făcut ce puțini au îndrăznit: „Am doborât un nou record ”

"Cea mai bună și cea mai sfântă recomandare este fermoarul la gură, dar eu nu am cum, nu pot. Cum să nu vorbești acasă cu soția, cu copiii?! Cele mai bune medicamente sunt somnul și tăcerea.

Citeste si: Bianca izbucnește în lacrimi! Ce s-a întâmplat, de fapt, în club? Andreea Mantea face dezvăluiri incredibile. Nu ratați o nouă ediție ”Casa Iubirii”, marți, 25 aprilie, de la 10:00 și de la 16:30- kanald.ro

Citeste si: O soție infidelă a fost filmată cu amantul, chiar la locul de muncă, de soțul ei. Ce a făcut acesta după ce a surprins momentele pasionale- stirileprotv.ro

Remedii pentru atunci când sunt în situații critice?! Iau pastile naturiste de gât și mai fac exerciții cu vocea. Am fost operat pe corzile vocale, am avut doi noduli și doi polipi. M-a învățat atunci cum să îmi încălzesc corzile vocale, m-au ajutat.

Merg la control periodic. În 2016 m-am operat pe corzile vocale.(...) Doamna doctor este îngerul meu păzitor. Am ieșit din operație, la spital, și alți pacienți puteau să vorbească, eu când a venit doctorița la mine și mi-a zis să vorbesc, se auzea doar aer. A intrat în panică tot spitalul. Mă rugam la Dumnezeu să îmi dea vocea înapoi nu să o folosesc pentru a cânta, atât de grav era, ci doar să pot să le pun copiilor mei te iubesc.

Mă rugam atât de intens pentru că îmi doream să îmi audă glasul. Am mers apoi la Părintele Arsenie Boca să mă rog să îmi dea vocea înapoi. Mă întorc la spital și mă pun înapoi în canapea și când mă așez acolo, m-am aruncat puțin mai brusc și atunci am scos un sunet. Primul cuvânt pe care l-am spus a fost: te iubesc. Eram singur în salon și am spus te iubesc. Am început să plângem pe cameră și eu și cei de acasă", a povestit Costel Biju.

Costel Biju și Alexandra Ungureanu [Sursa foto: Captură YouTube]

Ce spune Costel Biju despre succesul din carieră

Este unul dintre cei mai cunoscuți și ascultați artiști din România așa că succesul nu a stat niciodată departe de Costel Biju. Deși spune că în prezent gusturile oamenilor la muzică s-au schimbat, artistul recunoaște că "O fustă creață" a fost una dintre piesele care l-a consacrat.

Citește și: Prima reacție a lui Costel Biju, după ce s-a fotografiat cu perfuzia în mână: ”Am programare la CT” Ce i s-a întâmplat manelistului

Pentru el, succesul nu se rezumă la bani și realizările nu se numără în vizualizări pe YouTube. Artistul își dorește să se mențină la același nivel, însă recunoaște că familia va ocupa mereu un loc extrem de important.

Citeste si: „Ferească Dumnezeu. Păziți-vă de așa ceva.” Oana Roman, mesaj dur pentru Cezar Ionașcu, bărbatul care antrenează masculi alfa- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 24 aprilie 2023. Ce sfânt este sărbătorit în calendarul ortodox- stirilekanald.ro

Citeste si: VIDEO Gestul Prințului William față de Kate Middleton la cea mai recentă apariție publică a stârnit numeroase controverse- radioimpuls.ro

"Îmi doresc să mă mențin, bineînțeles! Îi mulțumesc bunului Dumnezeu pentru fiecare treaptă pe care am urcat-o. Îmi doresc să am sănătate să pot să duc toate evenimentele la bun sfârșit.

Să pot să fac oamenii fericiți și revin la ceea ce mă interesează cel mai mult: să pot să îmi văd copiii cum cresc, soția să ne plimbăm să ne bucurăm de viață pentru vă viața este scurtă.

Nu am avut niciodată un plan măreț, am vrut doar să fie bine pentru toată lumea", a mai explicat Costel Biju, la Knala D2.

Ai un pont WOW? Daca deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!