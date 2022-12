Costi de la Casa Iubirii a făcut o pasiune pentru Kinga? “Le are pe toate” Ce altă concurentă vrea să cucerească? | EXCLUSIV

In articol:

Costi, fost concurent în Casa iubirii, face dezvăluiri despre relația cu Kinga, dar și despre concurenții din emisiune. Invitat în emisiunea Culisele iubirii, prezentată de Bianca Comănici, acesta a menționat că pentru el Kinga este ca o soră mai mică, dar că „este ca o păpușă, frumoasă, deșteaptă” și că

Costi are pe cineva în viața lui

„le are pe toate”. În plus, fostul concurent a recunoscut că a rămas surprins când a văzut că blondina a fost eliminată din competiție. Costi a vorbit chiar si despre viata lui personală. În acest moment există cineva în viața lui, se înțeleg foarte bine și că vor să crească împreună. Tânărul consideră că participarea în emisiune nu l-a schimbat însă a recunoscut că a învățat lucruri noi care îl vor ajuta în viitor. Pentru Costi femeia perfectă trebuie să fie deșteaptă și simplă, regretă că în trecut a înșelat și e convins că niciodată nu ar mai face acest lucru.

Costi și-a găsit pe cineva după ce a fost eliminat din Casa Iubirii. Momentan nu a vrut să dea prea multe detalii, pentru că nu sunt de foarte mult timp împreună.

Cu toate acestea, Costi ne-a dezvăluit câteva picanterii din noul cuplu.

"În acest moment pot să pun că da, există cineva în viața mea, dar până când o să fie ceva concret, suntem doar noi doi. Este o relație foarte deschisă, adică comunicăm, avem timpul nostru împreună și timpul nostru separat. Ne susținem unul pe altul, eu vreau să cresc, ea la fel, construim viitorul împreună." , a declarat Costi.

Costi, complimente pentru Kinga

Citeste si: “Ținem legătura foarte des,” Fiica Andreei Antonescu, motivul pentru care a rămas cu tatăl ei, Traian Spak, după separarea părinților- kfetele.ro

Citeste si: Ana Maria Pantaze, croitoreasa care a câștigat „Românii au talent”, este șomeră. Nu mai are nimic din cei 120000 de euro câștigați- bzi.ro

Deși este într-o relație, nu s-a putut abține să nu îi facă câteva complimente Kingăi. În timp ce enumera însuțirile fetei perfecte, gândul l-a purtat până la Kinga.

"Nu știu dacă m-aș întoarce în casă. Mă ține și această relație și nici nu pot da un răspuns pe moment, depinde de mai mulți factori. Îmi doresc ca fata de lângă mine să fie o fată simplă, să o ducă capul în primul rând. Kinga e șmecherită, le are pe toate. E și frumușică, e și păpușă, La înălțimea ei zici că e o păpușă în miniatură. Să fie deșteaptă, nu doar frumoasă. Kinga așa mi-a spus din prima zi când am ajuns acolo, asta e vorba ei, Costi forță.", a mai spus Costi.

Costi vrea să o cunoască mai bine pe Natalia

Însă, dintre toate concurentele de la Casa Iubirii, cea care cu adevărat i-a furat inima este Natalia. Acesta a încercat să o cunoască, însă nu au reușit să se întâlnească față în față, doar câteva mesaje.

"Când am intrat în casă, am fost puțin mai răuț, dar m-am calmat, am considerat că nu pot să fac încontinuu asta. După aceea mi-a plăcut de Natalia, pe ea mi-a rămas. Ar fi putut exista ceva între noi, dar ea e în Italia, eu în România, e foarte greu. Am mai comunicat cu ea și ea cu mine, chestii uzuale. Poate o să avem o perioadă de două-trei zile să stăm împreună, să ne cunoaștem.", a mărturisit Costi, la Culisele Iubirii.

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!