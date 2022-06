Costi, primele declarații după eliminarea din Casa Iubirii! Vrea o relație cu Natalia: "Tu vei fi iubita mea" | EXCLUSIV

In articol:

Costi, eliminat din Casa Iubirii, vorbește despre concurenții din competiție, despre cuplurile formate, dar și despre cum i s-a părut experiența trăită. Costi a declarat că între el și Kinga a fost doar o scânteie de moment, nimic mai mult și că Natalia a fost fata care i-a atras atenția, acesta spunându-i când a intrat în casă “tu vei fi iubita mea”.

Costi, adevărul despre interacțiunile cu Kinga

Tânărul a declarat în emisiunea Culisele Iubirii prezentată de Bianca Comănici că încă o place pe Natalia.

De cum a intrat în competiție, Costi a avut o serie de interacțiuni cu Kinga, însă nu s-a concretizat nimic între ei. Tânărul a venit în platoul WOWbiz și a făcut primele declarații după ce a fost votat de aproape toți concurenții să părăsească emisiunea.

"Mi-a plăcut de Kinga, are nebunia aceea în ea. Niciodată nu știi ce urmează de la ea. O zi stă liniștită și crezi că e bolnavă. A doua zi poate fi o zgaibă. Îmi place chestia asta la ea, mă atrage. Și eu sunt la fel, aici am coincis cu ea. Cu Kinga a fost doar ceva de moment. A fost o scânteie care s-a stins imediat cum s-a aprins. Fizic nu mă atrage.(...) Singura problemă din cuplul Larisa-Ionuț este Kinga. Kinga ar putea să îi despartă.", a mărturisit Costi, la Culisele Iubirii.

Citeste si: Carmen de la Sălciua este însărcinată? Declarația surprinzătoare a artistei: „S-a văzut putină burtică"- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Costi vrea să formeze un cuplu cu Natalia

Cea care i-a rămas în suflet cu adevărat este Natalia. Atât în competiție, cât și în afara ei, Costi susține că va lupta pentru ea indiferent ce se va întâmpla. Acesta dezvăluie că deși nu mai face parte din competiție, nu va înceta să își dorească o relație cu frumoasa blondină.

"E demențial de frumoasă. Ea corespunde cel mai mult cu tiparul meu de femeie. Îmi aduc aminte și acum, i-am spus din prima de când am intrat în casă <Tu vei fi iubita mea>, indiferent ce spui tu sau nu. După aceea mi-a fost rușine. Nu știam ce relație are ea cu Sorin, dar nu mi-a plăcut, am văzut-o, mi-a plăcut.(...) Nu mă interesează trecutul persoanei de care îmi place deloc. Chiar îmi place de ea, nu m-am ascuns niciodată. Orice se întâmpla, eram acolo lângă ea. A rămas ceva neterminat între noi. Aș dori să discut cu ea, doar noi doi în afara camerelor, să vedem cum decurge.", a mai declarat Costi.

Ai un pont sau informații care pot deveni o știre? Scrie-ne pe adresa [email protected]!