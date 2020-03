Costin Gheorghe se află de zece zile într-o autoizolare, după ce s-a întors din Spania, acolo unde onora un contract extrem de important pentru o companie de băuturi. Faimosul de la Exatlon a luat această decizie voluntar, deși nu avea niciun simptom, pentru a respecta toate regulile statului român și a-și proteja familia și prietenii. De atunci, el scrie un jurnal pengtru WOWbiz.ro, în care dezvăluie ce înseamnă pentru o vedetă să fie singură atât de mult timp.

ZIUA A-12-A

”În două zile "mă eliberez ". Nu au apărut simptomele despre care am citit și, pentru că m-am ținut permanent sub observație, sunt liniștit. Nici măcar nu strănut și asta e foarte bine. Abia acum înîeleg pe deplin ce înseamnă expresia "să stai închis între patru pereți". În fine, eu am stat între șase, dar practic este același lucru! Aștept cu nerăbdare să ies din casă, să nu mai depind de alții pentru banalele cumpărături, să pot merge la cei care mi-au dat viață, la surorile mele și să alerg pe un teren de sport. Știu, sunt restricții care trebuie respectate. De aceea mă gândesc foarte serios să mă mut la părinții mei în Clinceni, pentru a evita drumuri lungi prin București și înafara lui. Acolo este o curte, unde mai pot trebălui și, cu siguranță, sunt lucruri de făcut, de reparat ca la orice casă de la țară. Tot timpul ai ceva de făcut.

Îmi caut de lucru...îmi ocup timpul prea mult pe care îl am

Stând închis atâtea zile mă tot gândesc la povestea asta incredibilă a răspândirii coronavirusului. A văzut o știre interesantă legată de modul cum s-a propagat infecția în Europa. Autoritățile, timp de aprope o lună, nu au avut habar că virusul a fost adus pe continentul nostru și că cei îmbolnăviți în acea perioadă nu aveau o simplă gripă. Când s-a aflat a fost un pic târziu. Ați văzut ce se întâmplă în Italia și Spania unde lucrurile abia sunt ținute sub control. Noi nu trebuie să ajungem în situația celor două țări latine.

Nici în ce zi sunt, nu mai știu, sau când va veni ora în care să mă urc în mașină și să mă duc spre cei dragi

Îmi caut de lucru și mă gândesc să mai șterg praful, deși nu a apucat să se așeze iar. Dar îmi ocup timpul prea mult pe care îl am. Așa că, plin de conștiinciozitate, iau o cârpă curată și trec la treabă. Nimic nu scapă necurățat. Mobilă, televizor chiar și scaune, toate strălucesc de curățenie. Niciodată nu am fost atât de preocupat de curățenie. Câte nu face omul atunci...când crede că nu are ce face.

Îmi spune un prieten că a trebuit să iasă din casă și a trecut cu mașina prin centru. Poliția oprește foarte multe persoane și le cere documentele și declarațiile pe proprie răspundere. Nu le ai, ești amendat. A fost oprit și el, dar era în regulă. Însă erau și cei care vociferau că ei nu știau că trebuie să aibă astfel de hârtii!Incredibil. Cum deschizi televizorul sau internetul ești copleșit de informații, de recomandări, de atenționări. Și cu toate acestea sunt oamei crea spun că nu știu. Eu spun că își merită amenzile dacă dau dovezi de indolență...regretabilă,ca să nu scriu cuvinte mai dure.

Ce să mai zic, sincer, m-am plictisit teribil singur! Este greu, teribil de greu să nu ai un suflet prin preajmă. Dacă zilele trecute, spuneam că ba mă strâng hainele, ba că ”mă strânge apartamentul”, acum, chiar că mă simt captiv. Nu știu ce să mai fac prin casa asta, nici în ce zi sunt sau când va veni ora în care să mă urc în mașină și să mă duc spre cei dragi. Hai...mai este puțin,îmi zic, și mâine este o zi. Penultima, dragii mei!”