Costin Gheorghe s-a aflat timp de 14 zile într-o autoizolare, după ce s-a întors din Spania, acolo a avut de onorat un contract extrem de important pentru o companie de băuturi. Faimosul de la Exatlon a luat această decizie voluntar, deși nu avea niciun simptom, pentru a respecta toate regulile statului român și a-și proteja familia și prietenii. În tot acest timp, a scris un jurnal pengtru WOWbiz.ro, în care a dezvăluit, fără restricții, ce înseamnă pentru o vedetă să fie singură atât de mult timp. Și...ultima zi, în sfârșit LIBER!

ZIUA A-14-A

”În sfârșit liber! După două săptămâni ce au trecut de parcă ar fi fost două luni, pot pune piciorul peste pragul casei. Pot ieși din apartament, din bloc și mă pot duce unde doresc. Așa că, mă pregătesc de drum, dar nu uit să completez o declarație pe propria răspundere. Numai de amendă nu am chef. Oricum am de făcut un drum mai lung înafara orașului, pentru că mă așteaptă părinții mei. Aș vrea să îmi institui baza acolo.

Autoizolarea mea s-a terminat de fapt ieri, dar am vrut să respect legea

Autoizolarea mea s-a încheiat în realitate ieri. Însă, am vrut să respect legea și de aceea am făcut toate demersurile necesare pentru a obține documentele care să arate clar că nu fost infectat cu coronavirus și că pot ieși în mulțime. ”Care mulțime?”, veți spune! Păi văd că e destul de multă lume pe stradă, că trebuie,că nu trebuie. Dar revenind,am cerut medicului de familie un act prin care să ateste lipsa infecției. Am primit azi documentul semnat și ștampilat și l-am privit ca pe o decizie de eliberare din partea unui judecător.

Dacă aș compara cu perioada petrecută în cadrul concursului Exatlon , aș spune că nu a fost chiar așa de rău. Acolo mâncarea trebuia câștigată,aici o am cumpărat-o prin intermediul prietenilor sau al curierilor. Acolo natura ne chinuia după propriu-i plac, în apartament, porneam sau opream caloriferele după bunul plac. Acolo, ploaia era mereu prezentă pe când în București numai vecinul mă putea inunda. Așadar, din punct de vedere a cazării, situația se prezintă incomparabil mai bună, dar atât. Îmi lipșește competiția cu bune și rele, cu supărări și cu bucurii, cu permanenta întrecere cu propria-mi persoană și cu adversarii.

Îmi e tare dor de fiica mea, așa că, după ce îmi voi vizita părinții la Clinceni, acolo unde și sora mea, Elena, s-a ”cantonat”, voi da o fugă până la Bistrița. Acolo, sunt nașii mei, care mă vor primi cu brațele deschise. Revederea cu ei îmi va face o mare bucurie. De acolo, pot ajunge repede la Cluj, e un drum de vreo oră și jumătate și în sfârșit o să îmi pot vedea copilul în carne și oase. Am discutat cu Ema de multe ori prin intermediul calculatorului, dar nu e același lucru. Abia aștept să îi cumpăr un cadou și să îi văd apoi bucuria în ochi atunci când va primi jucăria. Voi cei care sunteți părinți, sigur înțelegeți ce înseamnă revederea cu propriul copil și emoțiile consistente care cuprind părinții aflați pentru o vreme departe de cei mici. Să nu devenim însă sentimentali peste măsură.

Îmi fac bagajul. Am pus câteva haine și lucruri de strictă necesitate. Îmi caut cheile și le găsesc deja băgate în ușă. Nu îmi amintesc bine când le-am pus acolo, dar mă precipit să deschid ușa și spun adio apartamentului. A fost ok, dar m-am săturat. Cobor din scara blocului, îmi găsesc mașina și gata. Am plecat spre Clinceni. În sfârșit liber. După 14 zile...”