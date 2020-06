In articol:

Costin Mărculescu a dezvăluit că un artist celebru, Ioan Luchian Mihalea, conducătorul grupului SONG, despre care s-a speculat că ar fi avut înclinații homosexuale, l-a abordat și i-a cerut o întâlnire. “Pe Mihalea l-am cunoscut în vara lui 93, la un spectacol pe care l-am susţinut împreună. Eram vecini de cartier, locuiam amândoi în Drumul Taberei, în Bucureşti. Ştiam despre orientările lui sexuale, aşa că am preferat să nu-i caut prea mult prietenia”, a povestit Costin Mărculescu pentru Libertatea în 2009. (vezi cum a reacționat Costin Mărculescu după ce Mara Bănică a spus despre el că e homosexual și zoofil)

“La scurtă vreme după ce ne-am cunoscut, Mihalea mi-a cerut numărul de acasă. I l-am dat, însă am regretat apoi. Mă suna tot timpul şi mă ţinea ore întregi de vorbă. Cu câteva zile înainte să fie asasinat, ne-am întâlnit întâmplător în troleibuzul 90. Am vorbit despre muzică, iar Oanţă mi-a spus că ar putea să mă ajute să mă lansez, că sunt talentat şi că sunt genul lui. Mi-am dat seama că îmi făcea avansuri. Mi-a pus atunci mâna lui peste mâna mea şi m-a invitat acasă la el, spunându- mi că vrea să vorbim despre cariera mea, că are o surpriză pentru mine. Ajunsese să mă sune zilnic. Eu evitam să mai răspund la telefon, însă la un moment dat, când am făcut-o, m-a invitat iar la el şi m-a întrebat dacă vreau să mai cheme doi prieteni sau dacă prefer să fim singuri”, a mai spus Mărculescu.

Un artist celebru i-a făcut avansuri sexuale lui Costin Mărculescu: "Voiam doar să scap de el"

“În acelaşi an în care l-a cunoscut pe Mihalea, Costin Mărculescu avea să regrete că, în încercarea de a evita avansurile muzicianului, a ratat ocazia de a-l salva pe acesta de la moarte. “Eu am întocmit, în acel an, lista cu invitaţii la spectacolele ce urmau să aibă loc în preajma Zilei Naţionale. Din cauza insistenţelor lui Oanţă, nu l-am trecut pe listă. Voiam doar să scap de el, să nu ne mai întâlnim atât de des. Spectacolul a avut loc chiar în seara în care el a fost omorât, iar acum mă gândesc cu regret că, dacă îl invitam, poate alta ar fi fost soarta lui”, s-a mai scris despre poveste.

Compozitorul si dirijorul Ioan Luchian Mihalea (41 de ani) a fost omorât pe 29 noiembrie 1993 de doi indivizi, Nelu Florian Gavrilă şi Ionel Păun. Artistul a fost mai întâi bătut şi strâns de gât, după care criminalii au jefuit locuinţa, plecând cu un aparat video, un radiocasetofon, o cameră de filmat, o combină muzicală, bijuterii, 400 de dolari şi 30000 de lei. Ucigaşii au fost închişi pe viaţă, dar Gavrilă a fost eliberat dupa 21 de ani petrecuti in spatele gratiilor, la inceputul lui 2015.

Un artist celebru i-a făcut avansuri sexuale lui Costin Mărculescu. Actorul a fost găsit în cadă

Costin Mărculescu a fost descoperit mort în apartamentul său pe 10 iunie, iar vecinii artistului susțin că nu a mai fost văzut de câteva zile, deși el ieșea zilnic să își plimbe câinele. Câinele lui Costin Mărculescu a fost cel care a alarmat locatarii blocului, lătrând puternic de zile bune. Chemați, pompierii au spart ușa locuinței și l-au găsit decedat în cadă Trupul neînsufletit al actorului era în stare avansată de putrefacție. Corpul lui Costin Mărculescu a fost transportat la Institutul de Medicină Legala, în vederea stabilirii cauzei decesului. Prima ipoteza a celor care cerceteaza cauzele mortii lui este infarctul.

Anunțul a fost făcut în emisiunea prezentată de Dan Capatos: „Un vecin mi-a spus că de 3-4 zile nu a mai fost văzut, el era obișnuit să plimbe câinele. S-a spart o țeavă de apă caldă și i-a inundat pe vecini". A fost momentul în care vecinii s-au sesizat, au bătut la ușă, dar au văzut că nimeni nu răspunde. Paznicul blocului în care locuia a povestit că ultima oară când Costin Mărculescu a ieșit să își plimbe câinele, a observat că actorul era schimbat la față și părea că avea o stare de sănătate precară. Mărculescu a fost înmormântat la Cimitirul Reînvierea din București.