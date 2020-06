In articol:

Costin Mărculescu a murit! Cauza probabilă a morții: Infarctul! Actorul a fost găsit mort în casă, după ce vecinii alarmați de faptul că nu-l mai văzuseră de câteva zile, au sunat la 112. Oamenii legii care au venit imediat la locuința lui Costin Mărculescu l-au găsit mort în baie.

O primă ipoteză a morții lui Costin Mărculescu a venit de la Mara Bănică, bună prietenă cu actorul. Aceasta a declarat că în urmă cu doi ani, Costin Mărculescu a chemat salvarea pentru că a avut un puseu de tensiune. ”Numerele de contact în caz de ceva grav erau al meu și al lui Pepe. Mi-a spus că dacă se întâmplă ceva cu el, noi să-l înmormântăm”, a povestit Mara Bănică. Tot jurnalista a mărturisit că doctorul i-ar fi spus atunci lui Costin Mărculescu că trebuie să ia toată viața pastile pentru inimă.

Citeste si: Costin Mărculescu a murit! Primele imagini de la fața locului. Cum a fost găsit actorul de către ambulanțieri: „Câinele lui lătra”

Costin Mărculescu a murit! Cauza probabilă a morții: Infarctul! Mara Bănică: NU s-a sinucis

Citeste si: Costin Mărculescu a salvat un câine dintr-un şanţ înzăpezit şi l-a luat definitiv la el acasă: “Este șeful meu și de atunci doarme cu mine în pat”

Costin Mărculescu a murit! Cauza probabilă a morții: Infarctul! ”M-au sunat mulți acum ca să mă întrebe dacă Mărculescu s-a sinucis. Nu s-a sinucis, eu cred că a făcut infarct. Era bolnav cu inima. Nu s-a sinucis. Am vorbit cu el în urmă cu câteva zile, am tot vorbit în pandemie, avea planuri... Nu s-a sinucis. Asta le spun tuturor”, a mai spus Mara Bănică.

Citeste si: Veste cumplită pentru o îndrăgită cântăreață de muzică populară! Georgiana Lobonț: ”Cele mai negre clipe”

Costin Mărculescu a murit! Cauza probabilă a morții: Actorul ar fi împlinit 51 ani pe 29 iunie

Costin Mărculescu a murit! Cauza probabilă a morții: Infarctul! Actorul Costin Mărculescu ar fi împlinit 51 de ani pe 29 iunie. Costin Mărculescu s-a născut la Craiova și a debutat în televiziune la doar 15 ani în două piese TV “Misiune speciala” si “Ecaterina Teodoroiu”, iar in Cinematografie in 1985 in filmul regizoarei Cristiana Nicolae “Al patrulea gard langa debarcader”, in 1986 a avut sansa sa fie distribuit in cel mai bine vandut film romanesc din istorie in regia lui Nicolae Corjos, celebrul Liceenii, alaturi de Stefan Banica Jr., Oana Sarbu, Mihai Constantin, Tudor Petrut, Cesonia Postelnicu, Ion Caramitru, Tamara Buciuceanu, George Ivascu etc. A fost și cântăreț, a cântat muzică de petrecere alături de o formație. Rolul său, deși unul secundar în Liceenii i-a marcat existența.