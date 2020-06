Costin Marculescu sotie. Actorul si Ella Nae au divortat cu scandal

In articol:

Costin Marculescu a cunoscut-o pe sotia lui, Ella Nae, in anul 2014, iar dupa numai 5 luni, actorul a fost convins de faptul ca ea este aleasa inimii sale, motiv pentru care a luat-o de sotie. Pe parcursul relatiei, nu au iesit la iveala prea multe informatii despre trecutul Ellei, lucruri care nu ii faceau cinste.

Ella Nae era amanta de meserie si fusese intr-o relatie timp de 14 ani, cu un barbat casatorit, un om afaceri cunoscut din Alexandria, a carui sotie stia de amantlac. Femeia s-a despartit de amant cu scandal, pe motiv ca nu era fidela, iar l-a scurt timp si-a gasit alinarea in bratele lui Costin Marculescu. Actorul era fericit in relatia cu bruneta, fiind extrem de indragostit, dupa cum chiar el marturisea, in 2014, pentru cancan.ro.

“De fiecare data cand vine acasa sau ii fac o ciorba de ceva. Scriu pe ea cu smantana, cu legume. Scriu „Ela” sau „Te iubu”. Intre noi este o relatie foarte frumoasa si foarte deschisa, niciodata nu ne certam”, spunea Marculescu in cadrul emisiunii Cancan.ro.

Costin Marculescu sotie. Costin Marculescu si Ella Nae au divortat dupa nici un an de mariaj

Costin Marculescu sotie. Cu toate ca relatia lor parea a fi una frumoasa, in anul 2015, Costin Marculescu si Ella Nae au divortat in urma unui scandal-monstru. Bruneta l-a acuzat ca totul a fost doar o intelegere intre ei si ca niciodata nu a avut sentimente pentru actor. Ba mai mult decat atat, Ella declara la acel moment ca fostul sot avea probleme mari cu alcoolul.

„I-am zis ca nu ma mai jigneasca. Sunt fericita ca s-a prezentat. Absolut nimic nu am simtit pentru el. Ar trebui sa mai lase din bautura. Mama stie si se bucura pentru mine. Totul a fost o intelegere intre mine si Marculescu. El avea ceva de castigat, financiar vorbind”, a spus Ela Nae.

Fiul secret al lui Costin Marculescu! A aflat de existenta lui abia dupa 5 ani

Costin Marculescu si-a cunoscut fiul cand acesta avea 5 ani. A aparut brusc in viata lui si tot asa a disparut.

Costin Marculescu parea mai mereu vesel, ii placea sa mearga la petreceri, unde uneori si canta. Costin Marculescu traia singur, era singur. Nu avusese noroc in dragoste, iar despre marea sa drama putin stiu. Desi isi expunea de fiecare data viata la tv, Costin Marculescu nu reusea sa-si spuna adevarata suferinta.

In urma cu cativa ani, Costin Marculescu a trait un soc cand a aflat ca este tatal unui baietel de 5 ani. In 2015, Samira, o tanara din Timisoara a aparut brusc in viata lui Costin Marculescu si nu singura, ci cu un baietel de 5 ani, despre care spunea ca este al actorului. Costin Marculescu nu si-a pus prea multe intrebari, nu a acuzat-o pe femeie ca nu i-a spus 5 ani ca e tata, a fost doar fericit o vreme!

Nu a durat prea mult, de fapt nici macar un an, si Samira a disparut din viata lui Costin Marculescu cu tot cu baiat. Asa ca, dupa ce isi adusese mandru baiatul in platoul emisiunii si-l prezentase tututor, la mai putin de un an, venea singur si vorbea despre despartirea de Samira.

"De frica ei, mi-am dus tot din casa. Si buletinul, si pasaportul, hainele... De frica sa nu mi le ia. Momentele de dragoste le faceam pe fuga, in baie. Nu eram linistiti, degajati. Motivele au fost inventate de ea de fiecare data... Am fost impreuna 201 zile. Acestea au fost un calvar, nu am avut somn, nu am avut liniste...

A adus in casa in jur de 100 de milioane de lei vechi. A cumparat jucarii, prostii. In 2003 am iubit-o. Am 'reiubit-o'. Am iubit-o, ca altfel nu ii acceptam tot ce mi-a facut. Relatia noastra nu se va relua niciodata! Sper sa fie fericita, sa isi gaseasca pe cineva care sa o accepte", a declarat Costin Marculescu in 2015.

Dupa despartirea de mama fiului sau secret, Costin Marculescu a vrut sa se sinucida

Insa dupa despartirea de Samira, Costin Marculescu cadea intr-o depresie si, o perioada a avut ganduri de sinucidere. Costin Marculescu a postat atunci pe o retea de socializare un mesaj cutremurator prin care-si anunta prietenii ca se gandeste sa-si puna capat zilelor.

Actorul Costin Marculescu a fost gasit mort in casa miercuri noaptea. Se pare ca decesul survenise an urma cu cateva zile, iar singurul care a alertat vecinii a fost Maxy, catelul de doi ani pe care il avea Costin Marculescu.