Costin Pity, număr de acrobație surprinzător la Românii au Talent, sezonul 11! Andi Moisescu: ”Dacă nu eram în fața unui ecran, mi-ar fi zburat mâna pe butonul auriu”

In articol:

Costin Pity, număr de acrobație surprinzător la Românii au Talent, sezonul 11! Andi Moisescu a urmărit show-ul din fața ecranului, fiind în izolare.

Costin Pity, număr de acrobație surprinzător la Românii au Talent, sezonul 11!

Costin Pity este un acrobat de excepție, care activează în lumea circului de mai bine de 40 de ani.

”Sunt Costin Pity, acesta e numele de scenă, mă numesc Bellu Constantin Alexandru, sunt din București și am 53 de ani. Am fost în toată lumea, am colindat peste 40 de ani. Cea mai frumoasă scenă și cea mai renumită în arta circului este Festivalul de la Monte Carlo. De copil îmi plăcea să-i fac pe cei din jur să se simtă bine să râdă. Mergeam pe balustrada de la școală, săream în brazii de la etajul doi. Mă dădeam peste cap peste tot și uite așa s-a derulat fimul. Am lucrat în lumea circului de la 12 ani. Au fost mii și zeci de mii de spectacole din 1981 și până acum”, a spus acrobatul atunci când s-a prezentat.

Citeste si: Ana Maria Bîțică, dans de excepție la Românii au Talent, sezonul 11! Tânăra a transmis un mesaj puternic prin dansul său

Costin Pity, număr de acrobație surprinzător la Românii au Talent, sezonul 11![Sursa foto: Captură YouTube]

Costin Pity, a luat patru de ”DA” la Românii au Talent, sezonul 11

Costin Pity i-a uimit pe jurații de la Românii au Talent: Smiley, Andra, Alexandra Dinu și Florin Călinescu.

Acrobatul a luat patru de ”DA” și a trecut în etapa următoare.

Citeste si: Bill Gates anunță două dezastre mondiale- bzi.ro

”Ești excepțional, cumva tu faci ca totul să pară așa o glumă, dar mi-a stat inima în loc de câteva ori. Ești foarte bun”, a spus Smiley, din noua pozițe, acea de jurat în locul lui Andi Moisescu.

”Pe mine ai reușit să mă readuci în copilărie la primul moment în care am văzut acrobații, circ în viața mea, am simțit aceeași bucurie și mă bucur că ții viu copilul âla din tine prin tot ceea ce faci”, a spus Alexandra Dinu.

Citeste si: Cristian Pestrițu, număr spectaculos de magie la Românii au Talent, sezonul 11! Magicianul a mai participat și în sezonul 6 al emisiunii

Costin Pity, număr de acrobație surprinzător la Românii au Talent, sezonul 11![Sursa foto: Captură YouTube]

Andi Moisescu regretă că nu a fost la masa juriului ca să îi ofere acrobatului șansa de a ajunge direct în semifinală, după ce ar fi apăsat Golden Buzz.

”Eu cred că dacă eram la masa juriului și nu eram aici în fața unui ecran, mare minune dacă nu mi-ar fi zburat mâna pe butonul auriu din fața mea. Ce frumusețe de moment! Da, așa trebuie să arate circul”, a mărturisit Andi Moisescu, care a privit momentul din fața unui ecran, aflându-se în izolare, după ce s-a infectat cu noul coronavirus.

Costin Pity, număr de acrobație la iUmor[Sursa foto: Captură YouTube]

Costin Pity s-a remarcat și în cadrul show-ului iUmor

Costin Pity a participat în 2016 la emisiunea iUmor, unde a făcut un show de senzație, după ce a zburat, la propriu, pe o mătură. Însă concurentul s-a retras din marea finală, invocând motive personale.

”Contactat de echipa de producţie a emisiunii, acrobatul Costin Pity a anunţat că din motive personale şi independente de emisiune nu va putea participa în marea finală a show-ului”, au scris producătorii emisiunii într-un comunicat.