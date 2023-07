„Cotoroanță” Adriana Bahmuțeanu i-a dat replica Marei Bănică atunci când a văzut ce a spus despre ea! Discuție neașteptată între cele două prietene, în văzul tuturor: „Așa-s eu”

In articol:

Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu s-au împrietenit în urmă cu peste 20 de ani, pe vremea în care ambele lucrau ca reporteri de teren, iar legătura lor a rămas strânsă până în prezent. În urmă cu câțiva ani, Mara Bănică mărturisea că ea și Adriana Bahmuțeanu și-au fost alături în cele mai grele momente și s-au sfătuit reciproc de fiecare dată când au simțit nevoia.

Dacă Adriana Bahmuțeanu a trecut printr-o căsnicie eșuată și are doi băieți care sunt deja adolescenți, Mara Bănică și-a găsit liniștea în urmă cu câțiva ani și a devenit mamă pentru a doua oară, anul trecut. De câteva luni, jurnalista se află în renovări și vrea să se mute împreună cu familia ei deja numeroasă, căci mai are și un fiu dintr-o relație anterioară. În ceea ce privește noua locuință, Mara a ajuns deja la alegerea mobilei și la montatul acesteia. În urmă cu câteva zile, vedeta a postat o fotografie pe rețelele de socializare, în care apar două obiecte vintage. Alături de această imagine, Mara Bănică a mărturisit că a primit aceste cadouri de la prietena ei de-o viață, Adriana Bahmuțeanu, în urmă cu mulți ani.

„Prietenii mei stiu ca mi plac obiectele vechi. Si ca asa am avut decorate toate casele. In fotografie sunt primele obiecte pe care le am adus acasa, primite cadou acum niste ani de la Adriana Bahmuteanu! Asa s eu, sentimentala, deh..”, a scris Mara Bănică pe pagina ei de Facebook.

Mara Bănică a primit un cadou special de la Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Captură foto Facebook]

Adriana și Mara au avut un schimb ciudat de replici pe internet

Adriana Bahmuțeanu a văzut imediat postarea pe care prietena ei de atâția ani a făcut-o pe rețeaua de socializare și nu a ezitat să îi răspundă, în stilul ei caracteristic. Între cele două vedete a urmat un schimb de replici pe care unii oameni le-ar considera destul de acide. Însă, pentru că sunt prietene de o viață, Adriana Bahmuțeanu și Mara Bănică își cunosc limitele și și-au permis să se atace reciproc, în glumă.

„Adriana Bahmuțeanu: Sa-ti aducă aminte de mine, cotoroanta mica, toata viata !!!

Mara Bănică: Te iubesc, zgripturoaico!”, a fost dialogul pe care cele două vedete l-au purtat în secțiunea de comentarii de pe Facebook.

Mara Bănică și Adriana Bahmuțeanu [Sursa foto: Captură foto Facebook]