Cove, decizie radicală: "La plecare am putut discuta". Prezentatorul TV a hotărât să facă din nou schimbări în carieră: "Nu am primit reproșuri"

Cove și-a clădit, de-a lungul anilor, o carieră impresionantă în televiziune, însă puțini știu că prezentatorul TV este și directorul Teatrului pentru copii "Ion Creangă", din București.

Recent, într-un interviu acordat Playtech-Impact , bărbatul a declarat că dorul de actorie l-a făcut să se gândească serios la o revenire pe scenă.

Cove: "Am simțit din nou chemarea meseriei mele"

Cove a mărturisit că postura de director al Teatrului "Ion Creangă" l-a făcut să ia în calcul o posibilă revenire pe scenă, în calitate de actor. Prezentatorul TV a declarat că deja a început să caute un rezigor bun, cu care să colaboreze pe viitor: "Prin natura teatrului nostru, cei care ne trec pragul țin de acest amestec inevitabil, adulți și copii. Primii sunt cei care aleg pentru copii. E normal, la vârsta lor, cei mici doar se pot bucura de alegerile făcute. După spectacol însă, mai ales în lunile în care natura e prietenoasă cu noi, copiii și părinții rămân să se joace lângă teatru.

Așa se face că la plecare am putut discuta cu mulți părinți pe diverse teme. Mă grăbesc să spun că nu am primit reproșuri. Dar azi așa, mâine așa, până am simțit din nou chemarea meseriei mele. Va trebui să apară acel regizor care are nevoile de talentele mele. Degeaba vreau eu să joc, dacă nu mă distribuie nimeni. Ca atare, acum încerc să găsesc un regizor care să mă arunce iar acolo sus, pe scenă. Promit să nu dezamăgesc!", a declarat Cove, pentru sursa citată.

Cove vrea să candideze din nou pentru postul de director, odată cu încheierea primului mandat

Chiar dacă revenirea pe scenă i-ar aduce foarte puțin timp liber, Cove nici nu se gândește să renunțe la funcția de conducere pe care o are în cadrul Teatrului "Ion Creangă".

Prezentatorul spune că își dorește să candideze din nou pentru același post, atunci când mandatul va lua sfârșit: "Mai am puțin din actualul mandat, pe care intenționez să-l duc până la capăt. Ba mai mult, la anul am de gând să mă înscriu iar în cursă. Adică să dau iar examen pentru acest post, cu toate emoțiile inerente. Fiindcă trebuie să vă mărturisesc că am emoții chiar și la vârsta mea!", a mai spus Cove, pentru aceeași sursă.