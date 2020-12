Cove, gafă la TV! Adela Popescu l-a prins. Unde se uita actorul în timp ce Anna Lesko gătea

Adela Popescu l-a prins pe Cove în timp ce trăgea cu ochiul la decolteul Annei Lesko.

Adela Popescu l-a prins pe Cove în timp ce trăgea cu ochiul la decolteul Annei Lesko, care era învitată în emisiunea celor doi ca să gătească. Artista de peste Prut l-a făcut pe Cove să gafeze.

In articol:

Anna Lesko[Sursa foto: Facebook]

Anna Lesko a fost invitată în emisiunea prezentată de Cove și Adela Popescu, unde a gătit în stilul ei specific, îmbrăcată într-o ținută care a făcut furori. Cove nu s-a putut abține și a aruncat câte un ochi în decolteul frumoasei basarabence. Adela Popescu a reacționat și i-a spus colegului să de emisiune:

”Tu îți dai seama câți își doresc s-o aibă pe Anna Lesko în bucătărie? Și tu o ai aici!”, a spus Adela Popescu.

Citeste si: Gigi Becali, în alertă! Cel mai mare duşman din viaţa lui loveşte din nou. E oficial acum - evz.ro

Citeste si: Imagini de coşmar din Spitalul Județean Reșița! Pacienţi pe jos şi mizerie de nedescris - bzi.ro

Citeste si: Irinel Columbeanu a luat-o în colimatoriu pe Bianca Drăgușanu. Afaceristul face ironii despre arestarea fostului ei soț: „Ar putea confirma asta”

Anna Lesko[Sursa foto: Facebook]

Anna Lesko a povestit de ce a acceptat să participe la ”Ferma”

Vedeta a participat pentru prima dată la un reality-show și a trăit o experiență de neuitat.

„Așa este, sunt la primul reality-show și cred, sincer, că este cel mai tare reality-show creat vreodată. Ferma este o experiență unică, aș putea vorbi enorm pe tema aceasta. Nu am să te mint, nu a durat foarte mult să mă conving să particip la acest reality, tocmai pentru că nu știam nimic despre Fermă. M-am uitat în perioada de izolare la câteva episoade. Mi-am dorit să iau întreaga experiență în piept, exact așa cum mi se oferă. Mi-am dorit să fiu aruncată complet nepregătită, în ideea de a nu fi, nici măcar puțin, pregătită pentru ceva anume. Este adevărat, cu alte ocazii sunt mult mai calculată, dar acum așa am simțit. Eu am gândit așa: ”Ce va fi, va fi”.

Citeste si: Anna Lesko, mărturisiri cu lacrimi în ochi, în direct la TV: ”Oricând cât am fost separată de...”

”Mi-am propus să fiu eu, 100%. Este o experiență fantastică, să ai camere pretutindeni, să ai microfonul non stop. Pentru mine, la un moment dat, nici nu a mai contat. Eu nu m-am expus în astfel de contexte și am păstrat toate aceste laturi firești, umane, care fac parte din caracterul meu, doar pentru mine”, a declarat Anna Lesko pentru Click!, întrebată cum s-a lăsat convinsă să participe la un astfel de show, în condițiile în care apare rar în astfel de emisiuni.