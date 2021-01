Cove s-a infectat cu Covid-19! În ce stare de sănătate se află prezentatorul TV

Cove s-a infectat cu Covid!

In articol:

Cove, pe numele complet Gabriel Coveșeanu, a contractat noul coronavirus înainte de sărbători. Anunțul a fost făcut chiar de prezentatorul TV, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea”, de la Pro TV, pe care o moderează alături de Adela Popescu.

El i-a dezvăluit colegei sale de platou că a fost diagnosticat pozitiv cu noul coronavirus înainte de Crăciun. El a făcut testul preventiv, după ce o prietenă cu care a avut contact l-a sfătuit să facă acest lucru.

Cove a mărturisit că a stat izolat în perioada sărbătorilor de iarnă, timp în care a experimentat tuse seacă.

„Pe scurt, povestea e următoarea. Înainte de Crăciun, pentru că o bună prietenă a simțit că aveam nasul ușor înfundat a zis nu ar fi bine să îți faci tu un test să vezi cum stai pentru că poate ai de gând de Crăciun să-ți vizitezi părinții, familia și așa mai departe.

Am făcut un test în urma căruia am ieșit pozitiv. Fix din momentul ăla m-am izolat de toată lumea. De mai bine de zece zile sunt în izolare. Partea bună în toată povestea asta este că din fericire nu am avut niciun simptom grav, exceptând acel nas înfundat care a ținut vreo două trei zile și o ușoară tuse seacă. În rest nu am avut nicio altă problemă, nu m-a durt nimic”, a povestit Cove.

Cove, alături de Adela Popescu

3.130 cazuri noi de coronavirus, în 24 de ore

Grupul de Comunicare

Strategică a transmis luni, 4 ianuarie, că au fost înregistrate 3.130 cazuri noi de coronavirus, în ultimele 24 de ore, în urma efectuării a 9.550 de teste efectuate. În aceste condiții, rata de pozitivare a ajuns la 32%. În același interval, 87 de persoane și-au pierdut viața, în timp ce 1.100 de pacienți se luptă pentru supraviețuire la ATI.