Covorașele pentru trepte - 3 aspecte practice de care să țineți cont

O casă pare incompletă fără covoare. Acestea au un rol multiplu, unul practic, unul estetic. Însă nu doar acele covoare mari care fac parte din decorul unei încăperi sunt cele pe care le avem în vedere. În casele mari și impunătoare unde accesul la etaje implică prezența unei scări, covorașele pentru trepte sunt necesare.

Alese să nu deranjeze prea mult vizual, de cele mai multe ori să corespundă cromatic cu treptele, cu nuanța parchetului sau a plăcilor ceramice, aceste covorase trepte sunt ultimele detalii din decor.

Atenție însă, o alegere în grabă o veți regreta.

Grosime, material și ce alte detalii sunt importante

La fel ca și în cazul altor tipuri de covoare și cele pentru trepte vor fi alese ținând cont, minuțios, de o serie de detalii. Vorbim despre grosimea acestora, tipul de material, culoarea etc.

● De preferat să fie de pluș. Este o senzație plăcută când vă cufundați picioarele în acest material, când sunteți răsfățați de un material moale și plăcut. Însă, dacă în capătul scărilor aveți uși de acces spre exemplu, acest aspect determină și ce grosime maximă poate avea covorașul de pe trepte, precum și ce material să aibă.

● Cât despre grosimea acestor covorașe, depinde de tipul de scară. În comerț este ușor de găsit covoraș de la grosime de 3 mm până la cele de 12 mm.

● Preferați să fie antialunecare. Probabil am pățit cu toții, la un moment dat, ca din neatenție sau pentru că podeaua era perfect lustruită, să simțim că ne fuge pământul de sub picioare, la propriu. În mod special covorașele au tendința de a aluneca ușor peste plăcile ceramice și fine și prezintă pericol de accidentare casnică. Sunt însă variante care permit ca pe suprafața ce atinge podeaua să fie un strat de material antialunecare.

● Covor întreg sau fiecare treaptă cu un covoraș? Ideea de continuitate este interesantă. Să vezi cum un covor parcă curge peste scări. Însă este destul de dificil de întreținut, de îndepărtat și spălat sau chiar și de aspirat, între trepte. Așadar, din rațiuni practice, va fi mai bine de ales câte un covoraș individual pentru fiecare treaptă. Atenție însă, de preferat să nu fie un covor tăiat, fără a fi surfilat și cusut.

Printuri și culori- ce alegem pentru covorașele de trepte

În ceea ce privește partea cromatică și de design a acestor covorașe există atât de multe variante și atât de multe preferințe. Alegerea depinde și de tipul de locuință. Acolo unde scările de acces duc la etaje impunătoare, în casele amenajate în stil modern sau cele clasice, se vor potrivi covorașele cu modele minimaliste. În alte locuințe mai potrivite sunt acele covorașe cu model în relief.

Rămâne însă de importanță majoră culoarea aleasă. Inevitabil iese în evidență culoarea și eventual mai apoi alte detalii. Și aici există deja câteva repere de care să țineți cont. Astfel, sunt preferate nuanțele neutre. Dacă spațiul este amenajat în culori tari îmblânziți cu tonuri neutre.

Less is best am putea spune, există deja nuanța pardoselii și a altor elemente de mobilier și decor de care să țineți cont când alegeți covorașele pentru trepte (draperii, perdele, tablouri, culoarea pereților etc.).

Notă de final

Poate că nu există un ghid perfect despre cum să alegeți covoarele pentru trepte. Însă, în mod cert suntem mai degrabă atrași vizual de culori și printuri, lăsând în plan secund ce se potrivește, de fapt, în spațiul vostru. Covoarele de acest gen sunt accesibile la preț, însă alese necorespunzător, ajung să încarce mai mult spațiul decât să ajute. Preferați simplitatea și nu veți da greș.

Spor la cumpărături!