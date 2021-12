Crăciun 2021. Povestea lui Moș Crăciun. Legenda bătrânului cu barbă albă

In articol:

Crăciun 2021. Povestea lui Moș Crăciun este diferită dintr-o parte a lumii în alta. Însă peste tot Moșul cel blând și bun vine în seara de Ajun și le lasă cadouri sub brăduț, copiilor cuminți.

De unde a apărut Moș Crăciun, cine sunt ajutoarele Moșului și cum se numesc renii lui Moș Crăciun veți afla din rândurile ce vor urma.

Crăciun 2021. Povestea lui Moș Crăciun

Într-una dintre legendele despre Moș Crăciun se spune că Fecioara Maria era pe cale să-l nască pe Iisus Hristos, astfel că i-a cerut lui Moş Ajun să o adăpostească. Pe motiv că este sărac, acesta a refuzat-o, însă a îndrumat-o să meargă la Moş Crăciun, fratele său mai mic şi mai bogat.

Fecioara Maria a mers acasă la Moş Crăciun, unde Crăciuneasa a primit-o, însă a trimis-o să nască în grajdul animalelor, deoarece soţul ei era rău şi necredincios.

Crăciuneasa ar fi ajutat-o pe Maica Domnului să nască, însă când a aflat, Moş Crăciun s-ar fi înfuriat şi i-ar fi tăiat mâinile soţiei sale, drept pedeapsă.

Povestea lui Moș Crăciun

Fecioara Maria ar fi vindecat-o ca prin minune pe Crăciuneasă, reuşind să-i lipească mâinie la loc.

Când a văzut asta, Crăciun ar fi devenit „primul creştin”, cerându-i iertare lui Dumnezeu pentru toate păcatele sale.

A doua zi, acesta chiar şi-ar fi împărţit averea copiilor sărmani, iar de atunci, în fiecare an, în Ajunul Naşterii Domnului, Moş Crăciun merge cu sania trasă de reni la copiii cuminţi şi ascultători pentru a le duce daruri.

Povestea lui Moș Crăciun

Moş Crăciun, celebru în secolul 19

În Evul Mediu, Moş Nicolae era cel care ducea cadouri copiilor. Olandezii l-au adoptat pe acesta şi l-au denumit Sinter Klass. După ce l-au îmbrăcat cu o mantie verde cu glugă, olandezii l-au dus peste ocean în Statele Unite ale Americii, unde numele său a devenit Santa Claus – Moş Crăciun.

În anul 1820, scriitorul new-yorkez Clement Clarke Moore l-a „înzestrat” pe Santa Claus cu o sanie ce era trasă de opt reni. Patru decenii mai târziu, ziarul american Harper’s Illustrated Weekly l-a transformat pe Santa Claus schimbându-i hainele verzi cu un costum roşu şi o căciulă albă.

În anul 1931, Moş Crăciun a devenit foarte cunoscut după ce imaginea sa a fost folosită în campanii publicitare de către Coca Cola.

În anul 1939, poetul Robert May a mai adăugat un personaj în povestea lui Moş Crăciun, pe renul Rudolf, al cărui nas luminos ghidează sania moşului.

Povestea lui Moș Crăciun

Spiridușii lui Moș Crăciun

În secolul 19, spiridușii au devenit prietenii lui Moș Crăciun. Înainte, spiridușii erau ființe odioase care își schimbau starea de spirit frecvent. În Evul Mediu, în loc să ofere daruri, spiriduşii mai degrabă aşteptau să le primească.

Scriitorii scandinavi, cum ar fi Thile, Toplius şi Rydberg, au combinat cele două trăsături oarecum contradictorii ale personajelor: ei îi prezentau pe spiriduşi puţin răutăcioşi, dar buni prieteni şi ajutoare de nădejde ale lui Moş Crăciun. Unii spun că sunt 13 spiriduşi, alţii sunt convinşi că este vorba de nouă, alţii- de şase.

Într-o vreme se credea că Moş Crăciun şi spiriduşii săi se simt foarte bine în casa lor de la Polul Nord. În 1822, poetul american Clement Clark a publicat lucrarea "A Visit From St. Nicholas" (cunoscută şi ca "The Night Before Christmas"), în care el l-a descris pe Moş Crăciun ca pe un spiriduş bătrân şi blând, care zboară în jurul lumii într-o sanie trasă de opt reni. În 1885, Thomas Nast a desenat doi copii privind la o hartă a lumii şi urmărind călătoria Moşului de la Polul Nord în Statele Unite, deci se presupunea că acolo, în îndepărtatul Nord, locuieşte bătrânul cel bun. Dar în 1925 s-a descoperit că nu există reni la Polul Nord, aşa că toţi ochii s-au întors spre Finlanda, unde există multe astfel de animale.

Povestea lui Moș Crăciun

Renii lui Moș Crăciun

Rudolph este cel mai celebru ren, fiind conducătorul celorlalţi opt, pe nume Blitzen, Comet, Cupid, Dancer, Dasher, Donder, Prancer şi Vixen. Când Rudolph era pui, nasul său a fost atins de Magia Crăciunului şi de atunci este strălucitor şi roşu.

Cu foarte multă vreme în urmă, Moş Crăciun şi spiriduşii săi au descoperit formula specială, secretă, a prafului magic pentru reni, care îi face să zboare. Acest praf magic este împrăştiat peste fiecare ren cu puţin timp înainte de a pleca din Laponia, în ajunul Crăciunului. Este suficient pentru a-i face să zboare întreaga noapte în jurul lumii. Zborul este, de altfel, foarte rapid: aproape de viteza luminii.

Povestea lui Moș Crăciun

Moș Crăciun în diferite colțuri ale lumii

În România, copiii știu că Moș Crăciun vine de la Polul Nord și le aduce daruri pe care le lasă sub bradul împodobit.

În America, Moș Crăciun călătorește într-o sanie zburătoare trasă de reni și intră în casele copiilor pe horn, lăsându-le cadourile în ciorapii agățați deasupra șemineului. Copiii îi lasă Moșului un pahar cu lapte și un biscuite în semn de mulțumire pentru darurile oferite.

În Ungaria, Moşul este reprezentat de un înger, iar în ziua de Crăciun, copiii găsesc bradul împodobit și cadourile sub el.

La copiii din Rusia vine Moș Gerilă, un personaj asemănător cu Moș Crăciun și Moș Nicolae. Acesta le aduce daruri copiilor în noaptea de Revelion.

În Franţa, Père Noël se strecoară pe coşul casei şi lasă cadourile în pantofi.

În Austria şi în Germania, figura lui Moş Crăciun este asociată în continuare cu cea a Sfântului Nikolaus, care vine în noaptea dinspre 5 spre 6 decembrie şi lasă cadouri doar pentru copiii cuminţi. Cei care au fost obraznici vor primi doar un mănunchi de nuiele legate cu câteva bomboane. Moş Crăciun şi însoţitorul său, Krampus, sunt îmbrăcaţi în haine roşii. Nikolaus are mitră de episcop pe cap, iar Krampus are corniţe şi o limbă lungă ce îi atârnă din gură. De Crăciun, copiii primesc cadouri de la Cristkindl (Copilaşul Cristos).

Povestea lui Moș Crăciun

În Islanda, cadourile sunt aduse din munţi de către cei 13 pitici de Crăciun care vin pe rând, de la Crăciun şi până pe 6 ianuarie.

În ţările scandinave, spiriduşul "Jul Nisse" arată la fel ca Moş Crăciun, însă este mult mai mic de statură. Pentru el se lasă afară un vas cu terci de orez, tradiţia fiind una de origine păgână.

În Australia, Moş Crăciun este îmbrăcat în pantaloni roşii scurţi şi în loc de sanie este ilustrat într-un elicopter.

LIVE- Traseul lui Moș Crăciun

Cu ajutorul radarelor și al sateliților puteți vedea unde află Moș Crăciun în timp real aici.

